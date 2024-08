Más Madrid pide a Almeida y Ayuso que dejen de atacar a otras comunidades por el cupo catalán

Europa Press via Getty Images

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha afirmado que la reforma del sistema de financiación autonómica debe resolver las "desigualdades" que sufren algunas regiones "desde hace mucho tiempo", al tiempo que ha afeado al Partido Popular poner a Madrid "contra el resto de España" y "embarrar la discusión".

"Nosotros no participamos del ruido que sólo busca enfangar las discusiones políticas por parte del Partido Popular, que lo que aceptaba hace diez años ahora le parece una palabra que no se puede pronunciar, la palabra singularidad", ha aseverado Maestre en el Día de La Paloma.

De esta forma, ha animado a abordar las "singularidades" de algunas comunidades autónomas, aunque ha pedido asegurar el "mantenimiento de la solidaridad", así como la búsqueda de "eliminación de las desigualdades".

Finalmente, Maestre ha abogado por "calma" y "diálogo" para apartar el ruido y ha rechazado la "forma de entender el país" del Partido Popular. "Madrid no debe estar enfrentado al resto de las comunidades y no me gusta hacer política contra el enfrentamiento", ha señalado.

"Tenemos que defender la solidaridad y la singularidad, los dos principales vehículos con los que se ha construido nuestro país de comunidades autónomas y que tienen que seguir siendo los principios rectores del mismo", ha añadido la edil.