Máxima tensión en directo entre Pablo Iglesias y Nacho Abad: "Me acaba de llamar tonto"

Una jueza de Madrid decidió este lunes absolver de todos los delitos al hombre que fue juzgado por acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero en su vivienda de Galapagar (Madrid) durante el año 2020.

Pese a que Miguel Ángel F, estaba acusado de los delitos de injurias, injurias graves a las instituciones del Estado, coacciones y revelación de secretos, la jueza sólo consideró punible que el acusado portase una pancarta en la que denigraba a la entonces ministra de Igualdad tildándola de "analfabeta" y añadiendo que su único mérito era "tener las rodilleras gastadas", pero no lo condena por considerarlo prescrito.

A su juicio, las protestas llevadas a cabo frente a la casa del entonces vicepresidente del Gobierno y de la ministra, aunque molestas, eran de naturaleza política. Además, justifica la absolución en que el acusado no inició las protestas, sino que se sumó a las ya convocadas, y que allí también había "otro grupo de personas partidarios" de Iglesias y Montero que lanzaban proclamas con un volumen similar.

Tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han criticado duramente la sentencia en sus redes sociales. . "¿Recuerdan a Miguel Frontera? Es el ultra que acosó a mi familia durante casi un año. La fiscalía pedía 12 meses de prisión por Descubrimiento y Revelación de Secretos y 2 años de prisión por Injurias y Calumnias. La jueza Belén Pérez Fuentes le ha absuelto", escribía Iglesias, mientras que Montero decía: "Es insoportable tanta impunidad".

Pablo Iglesias también ha sido este martes invitado al programa "En boca de todos" en Cuatro para hablar sobre esta sentencia, aunque la entrevista ha derivado en un enfrentamiento abierto con el presentador Nacho Abad. El periodista le ha preguntado casi en el arranque de la conversación si se arrepentía de haber justificado como jarabe democrático el "acoso" que sufrieron hace años Cristina Cifuentes o Soraya Sáenz de Santamaría. Una pregunta que ha encendido a Iglesias.

"Con lo que dice, parece que quiere dar a entender que me lo merezco. Usted debería disculparse y arrepentirse de lo que usted está diciendo. Yo jamás he estado en la casa de Cifuentes o Sáenz de Santamaría. Si hubiera estado sólo una vez, habría acabado en la cárcel. Las acciones puntuales de la PAH no se pueden comparar con un acoso fascista que se produjo durante siete meses en la puerta de mi casa. Pero lo que está ocurriendo con una parte de la judicatura y del periodismo de este país es que se está defendiendo el acoso fascista. Imagínese que partidarios de Podemos fueran esta tarde a su domicilio a protestar por su línea editorial y a decir que usted está ahí porque se la chupó a Vasile. Y que un juez le dijera que es legítimo el derecho a la protesta", le ha dicho Iglesias.

Nacho Abad no se ha arrugado y ha recalcado que él no justifica "desde ningún punto de vista humano" el acoso que Pablo Iglesias e Irene Montero sufrieron durante siete meses, aunque le ha vuelto a preguntar por si se arrepiente de haber apoyado en el pasado estas protestas contra dirigentes del PP.

"A mí me han hecho protestas en la Complutense y eso va en el sueldo de un político. Aquí lo fundamental es la impunidad que están permitiendo algunas autoridades judiciales, jueces que entienden que pueden usar su ideología para hacer caer al gobierno o para que haya impunidad ante la violencia fascista. Cuando usted hace esta pregunta lo que quiere decir es que yo, en el fondo, me lo busqué", le ha dicho Iglesias.

Nacho Abad ha seguido caldeando el ambiente preguntando a Iglesias si él se consideraba pionero en el uso de un "lenguaje de enfrentamiento" en la política. Algo que ha despertado la sonrisa de Iglesias. "Vaya, yo soy el origen de la situación de violencia que hay ahora. Si Óscar Puente y Milei se dicen barbaridades es por culpa mía. Pues permítame que le diga que donde se empezó a generar la violencia fue en los platós de televisión. Allí es donde se ha pagado a gentuza para que normalice la violencia", ha dicho.

La tensión entre Iglesias y Nacho Abad durante toda la entrevista ha sido tal, que hasta el presentador se ha sentido insultado por el expolítico cuando le ha dicho que es de "entendederas duras". "¡Qué manera más elegante de llamarme tonto!", le ha dicho con una exagerada risa. Por último, Abad ha subrayado que los platós de Mediaset "son plurales y abiertos" y que él seguirá haciendo las preguntas que considere convenientes.