Máximo Huerta le habla a Risto Mejide de su dimisión y le suelta esta frase sobre Pedro Sánchez

Risto Mejide ha vuelto a sacar de paseo a su Chéster para entrevistar a dos caras conocidas. Si la semana pasada fueron Mai Meneses y Cayetano Martínez de Irujo los encargados de inaugurar la nueva temporada del programa de Cuatro, esta segunda entrega la protagonizan Tita Cervera y Máximo Huerta.

El ex ministro de Cultura y Deporte, que acaba de abrir una librería en Buñol, su pueblo, ha sido el segundo en responder a las preguntas de Risto Mejide. Un diálogo en el que además de hablar de la enfermedad de su padre y la de su madre, también ha revelado algunos detalles sobre su paso por el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Huerta ha recordado los siete días que ocupó la cartera del Ministerio de Cultura y Deporte y cómo vivió los meses posteriores a su salida del Consejo de Ministros. Un período que pasó incomunicado en Almería y en el que, según ha relatado, recibió una llamada de Pedro Sánchez para ofrecerle la dirección del Instituto Cervantes: "Un cargo que yo le dije, que ni debió ofrecerme, ni yo aceptarlo, después de todo el revuelo que había habido".

"Me habría encantado decir que sí, pero tenía tanto miedo a la prensa, tanto pánico al qué dirán las redes y diarios digitales. No acepté porque no podría haber soportado esa presión", ha revelado el periodista, escritor y exministro

Sin embargo, más allá del rechazo a la oferta del presidente del Gobierno, lo que ha llamado la atención de los espectadores de Viajando con Chéster ha sido la claridad con la que ha hablado sobre los motivos que motivaron su dimisión, acorralado por el caso de su fraude a Hacienda.

“Algunos en el PSOE me dijeron que era una estrategia preparada por los hombres del Presidente para coger a alguien muy llamativo y hacerlo dimitir”, apuntaba Máximo Huerta, "sin querer justificarme", recordando el caso de un ministro francés que presentó su dimisión meses antes de que lo hiciera él.

"Carmen Calvo es naif"

El exministro de Cultura ha lanzado dardos a buena parte del Consejo de Ministros del que formó parte. Empezando por su dimisión y la comparación que ha hecho de Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero: "Zapatero no lo habría hecho. Él habría dicho que es una multa pagada y listo", hasta el dolor que sintió cuando una parte de los miembros del Gobierno salieron a defender al también exministro Pedro Duque, acusado de crear una sociedad para eludir el pago de cuatro impuestos: "Me dolió como defendieron a otros y a mi no".

También ha tenido palabras para Carmen Calvo. Según el relato de Máximo Huerta, la ex vicepresidenta del Gobierno intercedió entre él y Pedro Sánchez cuando después de varios intentos de ponerse en contacto tras su dimisión le envió un mensaje de texto a su móvil: "Hubo un mensaje de la vicepresidenta de entonces, Carmen Calvo. Naif...".

"¿Por qué naif?", preguntaba un cariacontecido Risto Mejide, que ponía cara de sorpresa ante el adjetivo. "No. No te lo voy a decir... Porque ella es naif también, te lo digo yo", zanjó el escritor.