Máximo Pradera no se corta y se posiciona en la 'guerra' Yolanda Díaz - Pablo Iglesias: "Yo iré al estreno de su peli"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó este domingo su candidatura para las próximas elecciones generales en España, que tienen previsto celebrarse en diciembre. "Quiero ser la primera presidenta del país", dijo la dirigente gallega en un multitudinario acto organizado por su plataforma, Sumar, en Madrid.

A esa esperada cita acudieron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el coordinador de IU, Alberto Garzón, el líder de Más País, Iñigo Errejón, su homóloga de Más Madrid, Mónica García, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. La ausencia más notable fue la de Podemos, tras no haberse llegado a un acuerdo previo de confluencia basado en primarias abiertas.



Yolanda Díaz no ha estado sola. Unas 3.000 personas han asistido al acto de Sumar. Entre ellas, políticos y activistas de diferentes colectivos han querido arropar a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

La posible división de los partidos a la izquierda del PSOE es cada vez más evidente. Este lunes, en una entrevista en El País, Yolanda Díaz no veía "un fracaso" que Podemos no formara parte de su candidatura. Unas palabras que, para los morados, muestran que la vicepresidenta segunda "no apuesta de forma rotunda por la unidad", como así ha señalado el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández. En la radio pública catalana, Iglesias ha ido más allá al señalar que "si Sumar va a las elecciones sin Podemos, será una tragedia electoral y política" y que sería "un error" porque "Podemos sigue siendo el gran actor ideológico de la izquierda en España".

Tras el acto en Madrid, son muchos los análisis políticos que se hacen sobre estas posturas tan enfrentradas entre Yolanda Díaz y Podemos. Incluso, Pablo Iglesias ha señalado que él "no designó" a la ministra de Trabajo como su sucesora.

El periodista Máximo Pradera ha ofrecido un punto de vista muy particular sobre esta guerra. A través de redes sociales, el colaborador y escritor ha señalado que "el rey emérito" (en referencia a Pablo Iglesias) ya conocía el estilo de Yolanda Díaz cuando la ungió como su sucesora". "Por tanto, su pretensión de que ahora cambie de estilo y se vuelva provocadora y confrontacional como él es ridícula. A menos que pensase – como yo sospecho – que solo había contratado a una actriz taquillera, gracias a la cual él iba a poder rodar su película", ha señalado.

A continuación, ha hecho un símil cinéfilo para que se entienda mejor su planteamiento. "Pensó que la gallega era Uma Thurman y se ha encontrado con que es Kathryn Bigelow: directora, guionista y productora de su propia película", ha dicho.

Por último, Max Pradera ha lanzado un guiño a Yolanda Díaz y a Sumar y ha anunciado que él irá "al estreno de su peli".