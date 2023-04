Podemos afea a Yolanda Díaz que no apueste "de forma rotunda por la unidad"

Podemos mete presión a Yolanda Díaz. El portavoz nacional de la formación morada, Pablo Fernández, ha criticado este lunes a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo por sentenciar que no sería un fracaso que su plataforma, Sumar, no alcanzara un acuerdo con Unidas Podemos para concurrir juntos a las elecciones generales de finales de año.

En la primera intervención del partido tras el acto de presentación de Yolanda Díaz como candidata a la Moncloa, Fernández ve bien que la ministra "haya acabado de organizar su espacio político" y confía en que se pueda llegar a ese acuerdo electoral. "Somos espacios políticos diferentes, pero podemos llegar a un pacto. Nuestra mano sigue tendida para conseguirlo y celebrar unas primarias abiertas", ha señalado.

No obstante, el portavoz nacional de Podemos ha criticado que Yolanda Díaz no apueste "de forma rotunda por la unidad", según la interpretación que ha hecho de la entrevista que la ministra ha concedido al diario "El País". "Esta mañana ha indicado que no sería un fracaso ir juntos a las elecciones. Nosotros tenemos como objetivo ineludible revalidar el gobierno de coalición, queremos ser la fuerza mayoritaria y para eso es imprescindible la unidad", ha dicho.

Podemos sostiene que dicho acuerdo es deseado "por la mayoría de la gente progresista" en España y no contempla un "plan B" electoral por si ese pacto finalmente no se produce. "Nosotros sólo trabajamos en esa dirección", señala. En este sentido, Fernández ha lamentado que no se haya firmado ya ese acuerdo y que Yolanda Díaz no tenga intención de hacer campaña en favor de Podemos para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. "Creíamos que era importante porque para ser primera fuerza en las generales hace falta tener buen resultado en las locales y autonómicas. Nos encantaría ver a Yolanda hacer campaña por Podemos", ha señalado.

Podemos denuncia "presiones" del PSOE

Para Podemos, reeditar el Ejecutivo de coalición en la próxima legislatura sólo será posible si hay acuerdo entre Unidas Podemos y Sumar, y alerta de "presiones" del PSOE para que esto no se produzca. "Al PSOE no le interesa como socio de gobierno Podemos porque es el partido que hace posible lo que dicen que es imposible, que negocia de forma incansable aunque se diga que no se puede o que arrastra al PSOE a políticas renovadoras. También hay medios de comunicación ya que están pidiendo a Sumar que no vaya a Podemos. Nosotros no vamos a varias nuestro objetivo", ha dicho.

Por último, Fernández ha asegurado que no ha sentado mal en el partido que socios como Ada Colau o Alberto Garzón estuvieran este domingo presentes en el acto de Yolanda Díaz.