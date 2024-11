Mazón desmiente lo que él mismo ha hecho: ¿qué ha dicho y qué pasó de verdad durante los primeros días de la DANA?

“Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15.21, nadie necesita que ningún Gobierno autonómico pida más refuerzos”. Quien habla así, casi convencido de lo que dice, es Carlos Mazón en una entrevista en la COPE esta misma mañana. “¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1.000?”, le pregunta de manera retórica Mazón al locutor. Pero si esto fuera así, ¿por qué el 31 de octubre anunció que solicitaba la incorporación del Ejército? Si no depende del presidente autonómico pedir más efectivos, ¿por qué el 2 de noviembre Mazón solicitó 5.000 militares argumentando que en ese momento ya era “seguro solicitar” operativos “adicionales” una vez que se había garantizado “el acceso rodado por todas las vías” y organizado “la distribución de voluntarios”?

Si, como este lunes defiende Mazón, no es quien para decidir si hacen falta más operativos o no, ¿por qué el martes 29, ya entrada la noche y tras una conversación telefónica con la vicepresidenta María Jesús Montero, el presidente de la Generalitat solicita “tener en situación de prealerta a todos los efectivos disponibles” porque, citando sus palabras, “no sabemos en este momento lo que vamos a necesitar porque nos falta información?” ¿Por qué, si no es su competencia solicitarlo, el 1 noviembre dijo que no hacía más “que pedir más efectivos conforme la radiografía de necesidades va creciendo”? ¿Por qué dijo que “si en cualquier momento se actualiza, en base a esa radiografía, seria y confirmada, que hacen falta más medios, se solicitan”?

Si, como defiende Mazón, sería “absurdo” que todo esto dependiera del presidente de la Generalitat, desde luego lo de estos días ha sido entonces toda una representación del dadaísmo. El líder regional, quizás motivado por los incidentes de ayer, ha pasado este lunes al ataque, negando con palabras lo que demuestran los hechos, ya no solo en relación con la solicitud de intervención del Ejército sino también para tratar de justificar su tardanza a la hora de enviar la alerta a los móviles de los valencianos. La culpa es ahora de la Confederación Hidrográfica por, dice Mazón, activar y desactivar la alerta hasta tres veces, un hecho que no ha tardado en negar el Ministerio de Transición Ecológica: “Las confederaciones hidrográficas no lanzan alertas. Por lo tanto, no pueden desactivarlas”.

Entre tantos dime y diretes, entre tanta desinformación o información interesada, estos son los hechos que acontecieron durante los primeros días de la DANA.

29 DE OCTUBRE DE 2024. A las 9.48 horas la AEMET ya tenía activada la alerta roja.

10.00 horas. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat emite un comunicado donde avisa: “Alerta por lluvias nivel rojo en TODO EL LITORAL [las mayúsculas son suyas] e INTERIOR NORTE de Valencia”.

11.48 horas. Carlos Mazón dice en rueda de prensa que, “según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana”.

15.00 horas. Se decreta el nivel 2 de emergencia en la comarca de la Plana de Utiel-Requena. Este nivel permite solicitar la intervención de la UME.

15.21 horas. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana anuncia que la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha solicitado al Gobierno la activación de la UME “ante la situación provocada por la DANA en Utiel”.

16.45 horas. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa de la convocatoria del CECOPI, el Centro de Coordinación Operativo Integral, que se reunirá a las 17.00 horas.

18.30 horas. Tal y como explicó la alcaldesa de Paiporta a El HuffPost, el agua ya entra en los domicilios.

19.30 horas. Se decreta el nivel 2 de alerta en toda la provincia de Valencia. Hasta ese momento, tan solo permanecía activo en la comarca de la Plana de Utiel-Requena.

20.12 horas. Se envía la alerta a los móviles.

Entrada la noche, a partir de las 22.00 horas, Carlos Mazón interviene desde la central del 112 en Valencia e informa de que acaba de hablar con la vicepresidenta María Jesús Montero, a quien le ha pedido que, “por favor, tanto la ministra de Defensa como de Interior establezcan situación de prealerta. Necesitamos tener situación de prealerta a todos los efectivos disponibles. No sabemos en este momento lo que vamos a necesitar porque nos falta información. Las redes de comunicación han colapsado en este momento por la sobresaturación de líneas. Hay datos que no podemos confirmar”, detalla el presidente valenciano.

31 DE OCTUBRE

17.16 horas. Mazón anuncia que acaba “de solicitar la incorporación del Ejército y los efectivos disponibles de tierra, mar y aire para reforzar las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población”.

2 DE NOVIEMBRE