Más Madrid: "Recomendamos a Errejón ayuda profesional. Si hubiéramos sabido los hechos habríamos ido a comisaría"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que Más Madrid no tenía conocimiento de los hechos denunciados contra Íñigo Errejon y ha manifestado el "profundo dolor y profundo desconcierto a partir de las informaciones conocidas la semana pasada" que, dice, les ha dejado "profundamente devastadas". "Si hemos tardado tantos días en comparecer es porque nos hemos quedado en 'shock'. Los diferentes casos que se están publicando son repulsivos y merecen nuestra condena", expresaba junto a la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.

"Ponemos todos los mecanismos de denuncia e investigación de cualquier víctima y nos ponemos a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento o cualquier otro hecho delictivo que descubramos en nuestra investigación", expresaba indicando que tras dar verosimilitud a Errejón, trasladaron el caso a Movimiento Sumar, que ya estaba trabajando en su salida.

Así, la líder de la "Loreto Arenillas había actuado por su cuenta. Les pedimos explicaciones a los dos y les pedimos que transmitieran a la afectada poner a disposición los mecanismos del partido y conocer su versión y activar los protocolos. A partir de ahí no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más. Ahora decimos que fue un error y una actuación insuficiente. Pedimos a Arenillas el acta por la falta de confianza. Más Madrid no ha recibido ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto ni presentes ni pasados contra Errejón", ha indicado.

"No nos corresponde a nosotros entrar en aspectos personales de la vida de Errejón. Es verdad que sí pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Intentamos ayudarle varias personas en varias ocasiones y siempre creímos que su situación personal podría mejorar. Nadie conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión y violencia sexual que conocemos estos días. En este partido hay compañeras, trabajadores, trabajadoras hay antiguos amigos y amigas de Íñigo Errejón que están en shock al ver que han militado, han trabajado y han convivido con una persona que ahora hemos visto que era una persona diferente", exponía García.

"Varias personas hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuvieran dando hechos como los que ahora conocemos. Si hubiésemos sabido que era un agresor no le hubiéramos recomendado ayuda profesional sino hubiéramos ido a una comisaría", añadía.

Rita Maestre ha explicado que el hecho de Castellón lo conocieron cuando se publicó en redes sociales y ha confirmado que Loreto Arenillas estaba presente. Así, ha indicado que fue un "error" no dar verosimilitud a la versión de la víctima, que minimizaron tras las explicaciones de Errejón y Arenillas y que, tras borrarse el mensaje en redes sociales, se despreocuparon. "Creímos unas explicaciones que no eran correctas y asumimos el error", indicaba.

Además, han desmentido a la exdiputada de Más Madrid. "Al día siguiente pedimos explicaciones a Loreto Arenillas y nos dijo que había contactado por su cuenta para aclarar lo sucedido. El partido le pide explicaciones a Loreto Arenillas e Íñigo Errejón, que minimizaron la agresión. Se le traslada que no puede ser respaldada su actuación y se le instó a pedirle a la afectada que el partido estaba a disposición para escuchar su versión y actuar en caso de que fuese necesario. A partir de ahí no tuvimos más información. El hilo fue borrado, no se investigó más y no se activó ninguna alarma o pauta de comportamiento de Íñigo Errejón que a luz de lo que estamos conociendo fue un error y una actuación insuficiente", ha asegurado Manuela Bergerot.

"No lo sabíamos nosotros y me atrevo a decir que no lo conocía ninguna otra organización política", expresaba al respecto Mónica García.