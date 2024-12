Nuevo acuerdo de Junts con el PP para presionar al Gobierno con su reforma fiscal

Junts y Partido Popular han vuelto a mostrar signos de acercamiento. En el Senado, en el que la formación de Núñez Feijóo tiene mayoría absoluta, independentistas y 'populares' han aprobado la inclusión de dos enmiendas menores propuestas por los catalanes en la reforma fiscal que pactó con el Gobierno y que volverá al Congreso para su aprobación.

Se trata del segundo acercamiento en pocos días entre PP y Junts, después de que acordaran suspender el impuesto a las eléctricas, una medida incorporada a la ley sobre el comercio de los derechos de emisión, cuya tramitación se encuentra ahora paralizada. Los de Puigdemont, que ya habían mostrado sintonía con los de Núñez Feijóo en varias iniciativas legislativas en materia económica, asegura mantenerse fiel al acuerdo firmado con el PSOE que permitió al Gobierno sacar adelante su paquete fiscal en la Cámara Baja.

Según la primera enmienda aprobada este martes en el Senado, los independentistas han propuesto incluir las leches fermentadas dentro del grupo de alimentos esenciales que deberían tributar en la misma categoría de IVA reducido (4%) al igual que otros alimentos esenciales como son las frutas, las verduras, las legumbres, el pan, los huevos o la leche "con el fin de facilitar el acceso a los mismos por parte de la población española".

Respecto a la segunda enmienda que también han apoyado los de Núñez Feijóo, Junts propone la exención en el pago de las cotizaciones de los trabajadores contratados que actúan como entrenadores o monitores de menores de edad en clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro porque, según han explicado, "fortalece el tejido deportivo catalán, caracterizado por numerosas entidades sin ánimo de lucro que promueven el deporte base y valores sociales".

Así, detalla que tendrán derecho a una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes "clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro por los trabajadores a su servicio que actúen como entrenadores o monitores dedicados a la formación, preparación o entrenamiento de personas menores de dieciocho años".

Antes, el Senado también ha rechazado la propuesta de veto a la reforma fiscal de Vox. A continuación, el Senado ha aprobado el texto fiscal, con 259 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Así, la ley volverá al Pleno del Congreso esta semana. La intención es que se vote el próximo jueves, una vez que se ha asegurado su aprobación en la Cámara Alta.

Junts respeta su pacto con el PSOE

"Junts no forma parte del bloque de Gobierno, Junts trabaja y defiende los intereses de los catalanes y, por lo tanto, no se equivoque nadie ni de nunca nuestros votos por descontados", ha advertido el senador independentista, Joan Bagué, después de que el PP haya votado a favor de incluir las enmiendas del partido catalán que, no obstante, ha asegurado que su formación respeta el acuerdo alcanzado con el PSOE.

"Se han pactado y acordado (con el PSOE) una serie de medidas y un paquete fiscal cuyo cumplimiento, y por coherencia con el contenido, nos obliga a votar en contra de algunas enmiendas cuyo contenido podríamos valorar positivamente", ha dicho. De sus palabras se deduce que no peligra el voto de los independentistas en el Congreso, que conforme a lo pactado se sumará al del resto de socios de Gobierno en la votación de este jueves.

"El PP peleará siempre en beneficio de los ciudadanos, y esta tramitación de la reforma fiscal supone un nuevo varapalo para el Gobierno de Sánchez y no descarta conseguir nuevos avances", han señalado a la Agencia EFE desde las filas 'populares'.

De esta forma, los cambios introducidos por el PP y Juntos al paquete fiscal del Gobierno en el Senado decaerán el jueves en el Congreso, que mantendrá el texto tal y como salió de la Cámara baja, con el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, el impuesto a los vapeadores y el aumento del IRPF a las rentas del capital superiores a 300.000 euros, entre otras cosas.