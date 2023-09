Óscar Puente afea a Feijóo que haya usado al rey y la investidura para "coronarse en su partido"

El diputado Óscar Puente ha asumido este viernes , de nuevo, el papel de portavoz del grupo parlamentario socialista en la tercera y última sesión del debate de investidura del candidato Alberto Núñez Feijóo. De esta manera, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a delegar en el exalcalde de Valladolid la interpelación al líder del PP con un discurso de tono otra vez duro y aplaudido por la bancada del PSOE al completo.

Puente, que horas antes se ha visto involucrado en un incidente con un pasajero en el AVE que le ha trasladado a Madrid, ha afeado a Feijóo que haya usado la Corona y la investidura para "coronarse en su partido y reforzarse ante los suyos". "Para superar la prueba no le ha importado utilizar al rey para, a través de él, convocarnos a este simulacro de investidura. Su respeto a las instituciones es nulo", ha dicho.

El dirigente socialista también le ha criticado su interés en que Sánchez participara de esta "farsa de bautismo" interviniendo en el debate. "El auténtico objetivo de un debate de investidura es investir a un presidente. A usted eso le ha dado igual. No hay símbolo ni institución de nuestra democracia que no hayan querido usar para su objetivo personal. Un hombre de Estado no pisotea los valores del Estado", le ha insistido.

Si el objetivo era reforzarse internamente, Puente ha recomendado a Feijóo convocar un Congreso Extraordinario en el PP. "Y que los militantes puedan decidir entre usted, Ayuso o Moreno Bonilla... Los verdaderos líderes se forjan cuando no juegan con las marcadas. Aprenda usted algo del señor Sánchez", le ha dicho.

En lo que Puente sí le ha dado la razón a Feijóo es en asegurar que el PSOE de ahora no es el de hace treinta años. Y ha recordado algunas de las últimas palabras de Gregorio Peces-Barba, histórico socialista al que Feijóo aludió el martes para diferenciar entre el "viejo" y el "nuevo" PSOE. "Peces-Barba abandonó el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo harto del trato que ustedes le dispensaron. Al PSOE de hace treinta años le trataban igual que antes. El PSOE no es el mismo que el de hace treinta años, pero el PP sí", le ha criticado.

Por último, y jugando con uno de los lemas de la campaña del PP, Puente ha dicho que "el final del verano ha llegado y usted partirá". "Y el PSOE seguirá haciendo política y trabajando para recuperar a la política a quienes se excluyeron de ella. Intentaremos que en este país se hable de concordia y libertad. Esa es nuestra agenda. Pregúntese por qué su partido no sale en la foto de los avances sociales que hemos conquistado", ha concluido.