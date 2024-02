Óscar Puente encarga una auditoría en Puertos y ADIF por la compra de mascarillas 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha encargado este lunes una auditoría en las dos empresas públicas que dependen de su cartera, Puertos del Estado y Adif, para poner luz sobre la adquisición de mascarillas en el conocido como caso Koldo.

Ambas empresas adjudicaron en 2020 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas unos contratos para llevar a cabo el suministro de mascarillas por 20 millones de euros en el caso de los puertos y por 12,5 millones en el de la infraestructura ferroviaria.

Fuentes del Ministerio han confirmado a Europa Press la puesta en marcha de esta auditoría tras la polémica desatada en torno a estas adjudicaciones cuando José Luis Ábalos dirigía esta Ministerio y Koldo García, vinculado a esa empresa, era su asesor.

24 horas para entregar el acta

Esta decisión añade si cabe una presión más al exministro, a quien el PSOE ha solicitado ya que entregue su acta de diputado "en 24 horas". Lo ha hecho la portavoz del partido, Esther Peña, tras la Comisión Ejecutiva Federal.

"Sabemos que no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales. No juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas", ha explicado la portavoz federal Esther Peña.