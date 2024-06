Óscar Puente reflexiona sobre su insulto a Vito Quiles: "Hace falta contexto"

"¿Es normal que un ministro llame a alguien por redes saco de mierda aún en el hipotético caso de que el aludido fuera un saco de mierda?". Es la pregunta con la que Héctor de Miguel preguntaba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por las palabras que le dedicó Vito Quiles, agitador y jefe de prensa de Alvise Pérez.

"La respuesta es fácil, no, esnormal, pero yo es que tampoco sea una persona muy normal", respondía asegurando que no hay que normalizar que ocurra, pero que hace falta contexto para entender su historia con el aludido, que viene de su anterior etapa cuando era alcalde y sufrió el acoso del acosador, incluso con bulos o difundiendo imágenes en las que se retorcía de dolor tras haberse roto una pierna durante una visita.

"No vivimos en un contexto normal y yo creo que el contexto es todo. Y si se descontextualizan las cosas pues al final se pierde la perspectiva. Si tenemos un poquito de tiempo yo te contextualizo cuál es la situación con este personaje. Si alguien me ha seguido un poco mi mi carrera como como alcalde sabe la persecución que yo sufro desde hace años por el triunvirato este de Quiles, Negre y Alvise, que es un es un no parar", se expresaba el ministro.

"Por poner algún ejemplo reciente, a mí hace el verano pasado, en un concierto, me publicaron una foto con mi hija menor de edad y poco menos que diciendo que yo iba con una puta al concierto. Dirás que si lo has denunciado. Sí, sí lo tengo denunciado. En enero del año pasado publicaron que yo tenía un millón de euros en Andorra. Me preguntarás, bueno, ¿tienes otros recursos, como lo habrás llevado a los tribunales? Sí, lo que pasa, es que claro, yo no tengo tanta suerte como Manos Limpias. Manos Limpias tiene una suerte de locos, cuando cuando va al juzgado yo no tengo esa suerte al menos en materia de de velocidad procesal. Fíjate que yo puse la querella en enero del año pasado, han pasado 18 meses, Negre está imputado, pero no ha declarado todavía ya que tres veces le han suspendido la declaración. Y yo veo lo de Begoña que lleva a una velocidad, chico...", reflexionaba al respecto.

"Lo que persiguen, sobre todo es hacerte la vida imposible y crear una imagen de ti ante la sociedad absolutamente deformada, de que tú eres una especie de corrupto que vive haciendo el mal. Lamentablemente, es que estamos en una situación de práctica indefensión ante este tipo de de fascistas. Porque este esto es un fascista, es un nazi directamente y al final reaccionas de esta manera. No es la reacción más propia de un ministro, sin ninguna duda. Pero claro, ya estamos llegando a un punto en el que al ministro o al político lo que se le pide es que se desprovea de su condición de ser humano, de sus sentimientos, de sus emociones y funcione como un robot y yo no funciono así", reflexionaba al respecto sobre el comentario que tanta polémica suscitó.

Además, recordaba que esta persona ha publicado esta semana fotos de la puerta de su casa y de sus escoltas.