La participación en las elecciones vascas se sitúa en el 28% a las 13.00 horas

El País Vasco decide este domingo su futuro para los próximos cuatro años. Tal y como ha informado el Gobierno vasco, a las 13.00 horas, la cifra de participación se sitúa en el 28%.

“Los datos de participación real obtenidos hace una hora. A las 13.00 horas, había votado el 28% del electorado. Por territorios, en Álava, ha votado el 25,9%; Bizkaia, el 27,4%; Guipúzcoa, 30%; Bilbao, el 25,7%; Donostia, el 29,5%; Vitoria-Gasteiz, el 25,3%”, ha detallado el vicelehendakari.

Se trata del primer dato oficial. El siguiente será a las 19.00 horas, una hora antes de que los colegios electorales cierren, cuando se conocerá la afluencia registrada hasta esa hora.

Una jornada marcada de anécdotas

No habían pasado ni cuatro horas desde que los colegios electorales habían abierto sus puertas y todos los candidatos ya habían ejercido su derecho a voto. Una estampa común en casi todos los comicios, pero que se ha llenado de anécdotas.

La primera de ellas la ha protagonizado la candidata de Sumar al Parlamento vasco, Alba García. Nada más llegar, entregó su documento de identidad y, mientras esperaba a que los encargados de la mesa le dieran orden para depositar su voto, se percató de que no había cogido ningún sobre ni ninguna papeleta.

"Ostras, se me ha olvidado la papeleta. Me he quedado así... (parada) Algo tenía que salir mal hoy", ha asegurado, mientras los presentes en la sala no pudieron aguantarse la risa.

Pero no ha sido la única protagonista del día. Miren Gorrotxagi, la candidata de Podemos, ha tenido muchos problemas para dar con su mesa electoral y poder ejercer su derecho a voto.

Durante un buen rato, no daba con el sitio al que tenía que acudir junto a sus dos hijos, en un centro de Durango (Bizkaia). El inconveniente venía de que todas las mesas estaban situadas en dos zonas del lugar, el comedor y el gimnasio, y no puedo votar hasta 20 minutos después de lo previsto y tras ser asistida por varios voluntarios.

Cumplen con las urnas

Los candidatos a lehendakari de los principales partidos han votado a lo largo de la mañana en sus respectivos colegios electorales, desde donde todos ellos se han mostrado esperanzados en lograr unos buenos resultados en los comicios vascos con el resultado más abierto de los últimos años.

Todos ellos han abogado porque las elecciones registren un voto masivo de la ciudadanía. El más madrugador ha sido el lehendakari Iñigo Urkullu, en la localidad vizcaína de Durango.

El candidato de su partido, Imanol Pradales, ha votado en Portugalete (Bizkaia) desde donde ha hecho un llamamiento a la participación al reivindicar "que todas las personas participen con su voto en las elecciones para decidir el futuro" de Euskadi.

Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu, ha pedido a los electores a cumplir con las urnas para "poner en marcha el cambio en esta parte del país". El objetivo es el de "dejar atrás políticas caducas" y superar "la inercia".

Desde las filas socialistas el candidato Eneko Andueza ha votado en Portugalete (Bizkaia) y ha confiado en que las urnas "reflejen esa pluralidad y diversidad, que es uno de los mejores valores que tiene Euskadi". "Espero que la ciudadanía vote masivamente", ha deseado.