La candidata de Sumar representa a muchos tras lo que le ha pasado al votar en su colegio de Bilbao

Casi 1,8 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo en las elecciones al Parlamento vasco. Unos comicios en los que ya han participado algunos de los candidatos, como ha hecho Alba García, candidata de Sumar.

Pero hay momentos en los que, a la hora de ejercer el derecho a voto, algún fallo o error se acaba transformando en una anécdota que acaba apareciendo en casi todos los informativos.

Es lo que le ha sucedido a Alba García tras acudir a su colegio electoral, el CEIP Deusto, en Bilbao, y que ha terminado con la risa de casi todos los presentes.

Tras ponerse frente a la mesa electoral en la que le tocaba votar, la candidata de Sumar le entregó su DNI a uno de los miembros de la mesa, sin darse cuenta de que le faltaba algo más, y bastante importante.

Mientras esperaba a que le dieran el visto bueno para votar, se dio cuenta de que no tenía el sobre con su voto. Lo que la obligó a volver a la mesa para coger la papeleta, mientras la gente no se aguantaba la risa.

"Ostras, se me ha olvidado la papeleta. Me he quedado así... (parada) Algo tenía que salir mal hoy", ha señalado, ironizando con que había llegado sin el voto preparado.