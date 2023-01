Pedro Sánchez anuncia la subida del salario mínimo a 1.080 euros

Pedro Sánchez ha anunciado el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo profesional (SMI) hasta los 1.080 euros, un 8% más que el actual. El presidente del Gobierno ha adelantado la noticia durante su comparecencia en el Senado.

"Cumplimos un compromiso de legislatura y un deber con los trabajadores y trabajadoras del país, como es situar el SMI en el 60% del salario medio español, como marca la Carta Europea", ha apuntado Sánchez ante los aplausos de la mayoría de la Cámara Alta.

También de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que había llevado la iniciativa en las negociaciones con sindicatos y la patronal, si bien los empresarios han vuelto a plantar a las otras partes en la mesa de negociación convocada este martes.

El presidente ha añadido que el compromiso del Gobierno "no se detiene ahí". "El propósito no se limita a exigir un reparto más justo, sino que las empresas generen más riqueza y que esa riqueza no se quede arriba".

En un discurso en clave muy social, Sánchez ha remarcado instantes antes que "si una empresa gana 600 millones de euros por qué esa ganancia va solo a parar a unos pocos, el consejero delegado, el director financiero, y no a los dependientes, transportistas o reponedores". "¿No tienen ellos parte de ese éxito empresarial? Yo creo que sí", ha añadido de nuevo ante los aplausos de su bancada.