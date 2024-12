Sánchez cree que el Gobierno es víctima de un "tornado de crispación y bulos" y que el PP sólo está en la destrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el Gobierno es víctima de un "tornado de crispación y bulos" que se alimenta "sin cesar" desde la oposición y algunos medios de comunicación, lo que - según su opinión - opaca los buenos resultados económicos y sociales que ha esbozado en su tradicional balance antes de acabar el año.

En una comparecencia en Moncloa para analizar la evolución del país, Sánchez cree que con estas argucias el PP está intentando "ganar en las tertulias" lo que no pudo conseguir en las elecciones generales del pasado 23 de julio. "Están en su derecho de desarrollar cualquier tipo de estrategia que considere, pero lo que no está en su mano es cambiar esa realidad. Incluso, con las zancadillas y las noticias falsas, España progresa y avanza", ha señalado.

El presidente del Gobierno considera que el PP está llevando a cabo "una operación de una oposición que ha renunciado a plantear un proyecto político", pero cree que dicha maniobra será inútil porque habrá una nueva "mayoría progresista" en 2027.

Sobre los procesos judiciales que atañen a su esposa, su hermano o al fiscal general del Estado, Sánchez ha vuelto a reiterar que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y lamenta que el PP sólo apoye los informes de la UCO sobre estas investigaciones cuando le son favorables para sus intereses. "Cuando no corroboran sus posiciones previas, resultan que no son tan claros dichos informes. Creo que la oposición debería ser más coherente", ha dicho.

Por eso, ha dicho confiar "ahora aún más" en Álvaro García Ortiz después de conocerse que no había mensajes en su teléfono móvil que le relacionen con la difusión de datos del novio de Ayuso. Al respecto, ha dicho que él no supo del intercambio de mails entre la Fiscalía y el abogado de González Amador antes de que se publicaran en la prensa y ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya asumido todavía "responsabilidades políticas" por el presunto fraude fiscal de su actual pareja.

Sobre su relación con Junts y la difícil aritmética parlamentaria a la que se enfrenta el Gobierno, Sánchez ha querido restar importancia a cuántas leyes se han sacado en lo que llevamos de legislatura y ha pedido focalizar en los efectos de las que han sí han sido aprobadas. Igualmente, no ha descartado una futura reunión con Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, aunque no ha puesto por el momento fecha a ambos encuentros.

Los Presupuestos son, ahora mismo, el gran objetivo del Gobierno. En este sentido, Sánchez ha descartado convocar elecciones si no consigue sacar adelante las cuentas. "La legislatura va a durar hasta 2027", ha insistido. "Nos queda mucho por hacer pero seguiremos trabajando para que en esa fecha nuestro país sea más rico, más sostenible y más influyente", ha dicho.

Además, ha pedido que haya un "deshielo" entre Feijóo y el PSOE, de igual modo que el líder del PP ha acercado posturas con Junts en estas últimas semanas. "Ojalá podamos llegar a acuerdos", ha dicho con un tono algo irónico.

La comparecencia de Sánchez este lunes ha tenido lugar tras el último Consejo de Ministros del año, en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones contributivas en 2,8%, así como un gravamen temporal para las energéticas que introduce "un incentivo fiscal para avanzar en el proceso de la descarbonización" y que las empresas podrán deducirse del impuesto. Dicho decreto para el gravamen tendrá, en todo caso, que ser aprobado por el Congreso de los Diputados y el Gobierno no parece contar con la necesaria mayoría suficiente ante la oposición de PNV y Junts.