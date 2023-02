Preguntan a Aznar por un Gobierno PP-Vox y acaba la frase con "un espero que lo entiendan"

Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images

José María Aznar se ha pronunciado en unos términos muy claros acerca de una posible coalición de Gobierno entre el Partido Popular y Vox. El expresidente del Gobierno ha afirmado que no desea que esto ocurra durante una conferencia en la localidad sevillana de Tomares bajo el título España, a debate.

"No lo deseo. Es posible que no ocurra y no lo deseo. Teniendo en cuenta las dificultades que se va a encontrar el próximo Gobierno y las decisiones que se van a tener que tomar, cuanto más sólida sea la mayoría en torno al PP tanto mejor para España; espero que lo entiendan los votantes de Vox", ha expresado Aznar.

Según el expresidente, el objetivo si el Partido Popular llega a Moncloa tras las generales de final de año debe ser el de "fortalecer el estado de Derecho, salvaguardar el estado de bienestar, reestablecer el estado autonómico y recuperar el prestigio de España".

Ha añadido, además, que el gobierno de coalición PSOE-Podemos ha introducido en el país "un proceso constituyente" alejado de la Constitución.

Aznar a que populares y socialistas sigan siendo "los dos pilares" de la democracia, pero, dice, "eso ahora no es posible". Y ha hecho responsable a Pedro Sánchez de ello.