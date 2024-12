Prohibido hablar de política: acompañamos a Elma Saiz a jugar con cachorros de la ONCE

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es una apasionada de los animales. Y más concretamente, de los perros. Por este motivo, David Andújar no ha perdido la oportunidad de llevar a la ministra a la sede de la Fundación ONCE Perros Guía, en Boadilla del Monte (Madrid), donde cada año se crían y adiestran decenas de ellos con un gran objetivo: ayudar a una persona ciega o con una discapacidad visual grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad.

La entrevista de Andújar, como es habitual en su sección Prohibido hablar de Política, no ha sido como la ministra se esperaba. Dos cachorritos, de apenas unas semanas de vida, han acompañado a ambos mientras el colaborador indagaba sobre su vida familiar, su adolescencia o sus primeros pasos en la política. "Siempre he sido una persona muy activa. De pequeña, era buena estudiante, pero también me gustaba la jarana. Digamos que era intensita", ha admitido.

Durante la charla, Elma ha contado que estudió Derecho influenciada por la serie "Luz de Luna" y por una vecina suya que era abogada. Después, llegaría el sindicalismo y sus primeros pasos en la política. "Fui la primera mujer que llegó a ser delegada del gobierno en Navarra y también la persona más joven en alcanzar ese puesto. Por entonces, tenía 30 años", cuenta orgullosa.

El noviembre del año pasado, casi por sorpresa, recibió la llamada de Pedro Sánchez para convertirse en ministra de su nuevo gobierno. El teléfono sonó mientras ella disfrutaba de un concierto de Raphael en Pamplona. "Estaba disfrutando del show junto a parte de mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba llamando el presidente. Tuve que salir corriendo como pude del recinto para poder atenderle. Después, regresé y miré a mis padres que estaban unas filas más abajo. Ellos se imaginaron lo que acababa de pasar y se les cayó una lagrimita. Esa sí que fue 'mi gran noche'", cuenta entre bromas.

Saiz no tiene pelos en la lengua y, durante la entrevista, no duda en contar cómo fue su primer beso a los 15 años o las experiencias que ha vivido junto a su marido motero. Además, reconoce ser fan del running y no tiene reparos en hablar del confuso momento en el que Belén Esteban la 'rebautizó' como Emma. "Estoy acostumbrada a que se equivoquen con mi nombre", dice resignada.

Como Elma es fan de los perretes - tiene una que se llama Turca, casualmente el mismo nombre que uno de los perros del presidente Sánchez - Andújar le pide que compare a un político con una raza de perro. Y sus respuestas son hilarantes. ¡No te lo pierdas!

NOTA: La entrevista de El HuffPost con la ministra Elma Saiz se grabó días antes de las inundanciones causadas por la DANA.

