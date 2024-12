Puigdemont exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados.

El líder independentista ha comparecido desde Bruselas haciendo un balance del año y cuando se cumple aproximadamente otro de la aprobación de la Ley de Amnistía, donse se ha mostrado poco optimista con el Ejecutivo.

“Los avances son escasos, la descoordinación entre lo que se aborda en Suiza y la práctica del Gobierno es muy preocupante”, indicaba hablando de que Sánchez "no es de fiar" y que la confianza entre el bloque que dio la mayoría al Gobierno para la investidura “se ha roto”.

“Es momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr y no perder más el tiempo”, indicaba poniendo como ejemplo la oficialidad del catalán en la Unión Europea, requisito de Junts para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. “Hay una absoluta falta de implicación del Gobierno”, ha apuntado Puigdemont asegurando que podría ser una realidad si se hubiera negociado con el mismo ímpetu con el que se negoció que Teresa Ribera tuviera una vicepresidencia en la Comisión Europea.

También el poco recorrido judicial que está teniendo la Amnistía, que no ha llegado a varios líderes soberanistas como el propio Puigdemont, que este verano volvió a huir en un coche tras una aparición fugaz en Barcelona. “Una amnistía que es completa no es amnistía”, indicaba acusando al Gobierno de inanicción. “La judicatura se ha rebelado contra una ley y Sánchez no ha hecho ni una comparecencia pública, como sí ha hecho cuando le ha afectado a su familia”, se quejaba.

Por ello, ha solicitado que el presidente del Ejecutivo se someta a esa moción, que solo puede registrar el Consejo de Ministros.