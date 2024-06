¿Qué ha pasado en las elecciones europeas? El PP gana pero Sánchez resiste

Después de las municipales y autonómicas, generales, gallegas, vascas y catalanas, hemos votado en las europeas cerrando un ciclo. ¿Qué ha pasado en España en estas elecciones que cierran esta etapa?

El PP ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo con 22 escaños (34%) y el PSOE se ha quedado a dos diputados del ansiado empate con 20 escaños (30%).

Lo cierto es que el PP ha conseguido salvar una campaña que comenzó sacándole 10 puntos al PSOE y terminó con el temor de acabar empatando con ellos.

Pero Feijóo puede respirar tranquilo, Ayuso todavía tendrá que esperar su turno. Pero Pedro Sánchez también se ha librado de un mal resultado electoral y se ha quedado a solamente 2 diputados del PP. El enésimo intento de "plebiscito" contra Sánchez ha vuelto a quedar cojo. No hay tanto anti-sanchismo como la derecha cree y todavía les faltan años hasta las próximas elecciones generales.

Sumar ha sacado un resultado mediocre. Tres escaños que dejan fuera del Parlamento Europeo a Izquierda Unida. Frente a Sumar, Irene Montero vuelve a entrar en política institucional con los dos escaños de Podemos. Demuestra que siguen siendo un actor que puede mirar cara a cara a Sumar, pero sigue siendo un mal resultado para la formación teniendo en cuenta que la primera vez que se presentaron a las Europeas en 2014 sacaron 5 escaños. Toca una gran reflexión en el espacio Sumar-Podemos. Nadie podría decir que no se esperaba.

Vox mejora sus resultados en 2 escaños, pero se queda en los 6 y un 9,6% de voto (mejor que en 2019, pero por debajo de lo que sacaron en las generales, un 12,38%). Seguramente se explica debido a la entrada con fuerza de Se Acabó La Fiesta, la agrupación de Alvise Pérez, que ha logrado pasar de un canal de Telegram a tener 3 escaños y un 4,59% de votos, casi lo mismo que Sumar, un partido de gobierno. Queda demostrado que ya no hace falta presencia en televisiones ni grandes medios tradicionales. La batalla política de los próximos años se va a librar en redes y esto es un primer aviso.

Los independentistas de izquierdas mantienen sus tres escaños, los de Puigdemont pierden dos (deberían pensar eso de intentar repetir elecciones en Cataluña antes que hacer presidente a Salvador Illa), y el PNV conserva el que tenía.

En resumen. Las sumas de porcentajes por bloques anti-gobierno y progobierno suman casi lo mismo (48,4% vs. 47,2%). Estamos en un empate que no beneficia a la derecha porque no tiene suficiente fuerza como para imponer nuevas elecciones, pero que la izquierda tampoco puede disfrutar porque mantiene al gobierno en el limbo de que cualquier cosa que salga mal precipite un adelanto electoral. A partir de ahora todo es ajedrez y manual de resistencia. Y ahí me temo que a quien se le da mejor es a Sánchez desde el gobierno más que a Feijóo desde una oposición a la que ya se le ha acabado este largo periodo electoral que los ha dejado en el mismo sitio que empezaron: la oposición.