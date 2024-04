Qué fue de... Quim Torra, el presidente que sucedió a Carles Puigdemont

- Presidente, no se ponen de momento.

- ¿No se ponen?

- Si a lo largo del día pueden hablar, ya nos lo dirán...

- Es increíble...

- Deben tener cosas más importantes que hacer.

- Quins collons! En días así y ni se ponen al teléfono.

Quienes protagonizaron esta ya famosa conversación fueron el expresidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, y uno de sus asesores, en un intercambio algo artificial en plenas protestas en las calles de Cataluña tras la sentencia del procés. Torra quería hablar con Pedro Sánchez.

Quim Torra llegó a la Presidencia de Cataluña en mayo de 2018 tras una serie de investiduras fallidas y, como él mismo hizo saber, porque Carles Puigdemont no podía: “Yo no tendría que estar aquí”, dijo en su primera intervención como presidente, “no tendría que estar haciendo este discurso ni pedir la confianza de la Cámara”. “Hoy tendría que estar aquí el molt honorable president Puigdemont”, advirtió.

El de Torra fue un periodo corto. Aunque durante su mandato se levantó el artículo 155 y se recuperaron, en parte, las relaciones entre el Gobierno español y el Govern catalán, el expresidente catalán fue inhabilitado. ¿El motivo? No retirar del balcón de la Generalitat una pancarta que pedía la “libertad” de “presos políticos y exiliados”. En 2020 dejó el cargo, una etapa que tiempo después definiría como la “Presidencia de la impotencia” al no haber sido capaz de implementar el “mandato del 1 de octubre”, es decir, la independencia.

Desde su obligada salida, Quim Torra ha insistido en la defensa de esa orden. En una entrevista a principios de año, declaraba seguir pensando que la vía unilateral era el único camino para la independencia y no una negociación con el Gobierno del Estado: “No puedo acompañar a los partidos políticos en una vía en la que no creo, no defiendo y no he defendido. [...] Me pregunto: cuando fracasen todas estas mesas de diálogo que hay en marcha, ¿qué propondrán los partidos? Porque las mesas fracasarán”.

En esa misma entrevista, Torra también aseguró que no volvería a la política. El expresidente, sin embargo, sigue muy activo, ya sea con la publicación de libros (este año ha publicado dos, uno sobre Sant Jordi y otro sobre Armand Obiols) o en sus redes sociales. Este lunes, de hecho, estuvo muy pendiente de la intervención de Salvador Illa en la Comisión de Investigación del Congreso: “El señor Illa ha hablado de que hubo una gran coordinación entre las Administraciones durante la COVID. No solo es falso, sino que quiero recordar que durante esos meses yo fui espiado por su Gobierno y Pegasus”, escribió en X.

El expresidente es, además, colabora en diversos medios de comunicación. Tiene, por ejemplo, una columna en El Punt Avui. Este lunes, con motivo de la celebración de Sant Jordi, ha recomendado para elnacional.cat el libro 'País Valencià. Eixida d'emergència', de Ricard Chulià, un manuscrito "honesto, que plantea con normalidad la alternativa que tienen los valencianos para ganar su futuro: la República Valenciana".