¿Quién tiene razón, Sumar o Podemos? Javier Ruiz explica el lío por el subsidio de desempleo

Podemos tumbó este miércoles en el Congreso la reforma del subsidio de desempleo que el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, acordó con Economía antes de la salida de Nadia Calviño. Aunque el nuevo sistema sube la cuantía para buena parte de los receptores de esta ayuda y amplía los colectivos que tienen acceso a ella, la formación morada considera que hay un retroceso de derechos para los parados de más de 52 años al disminuir, en su caso, la cuota de cotización actual del 125% al 100% en 2028. El periodista económico, Javier Ruiz, ha explicado este jueves en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER quién tiene razón en esta polémica que ha agravado la difícil relación entre Podemos y Sumar tras las elecciones generales del 23 de julio.

Para entender el caso, conviene recordar que el subsidio por desempleo es una ayuda de la Seguridad Social para desempleados mayores de 52 años o con cargas familiares que no han cotizado lo suficiente para percibir la prestación contributiva, lo que comúnmente conocemos como paro, o la han agotado. La mayoría tienen un límite temporal de un semestre —prorrogable en función de las circunstancias—, pero el más frecuente, el de los mayores de 52 años, puede llegar a extenderse hasta la jubilación.

La reforma de Díaz que Podemos tumbó ayer con su voto en contra en el Congreso ampliaba el derecho a recibir este ingreso a colectivos como los menores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora estaban fuera de la prestación. La cuantía se elevaba, además, de los 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes (salvo para los mayores de 52 años, que se mantenía en 480).

Sin embargo, Podemos considera que la medida incluye un recorte de las cotizaciones para las personas mayores de 52 años que reciben esta prestación, al pasar del 125% de la base mínima actual al 100% en 2028. De este modo, el trabajador generaría una pensión algo más baja que la que obtiene con el actual sistema. "Lamentablemente, el Gobierno no ha consentido retirar el recorte de las pensiones y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad", señalaba ayer a los medios, Ione Belarra.

La reducción de la base de la cotización fue un punto defendido por Nadia Calviño en su negociación con Yolanda Díaz antes de abandonar su puesto. El argumento para llevar a cabo dicha modificación es que la actual base de cotización del 125% puede suponer un desincentivo para que estos trabajadores acepten un empleo pagado con el salario mínimo o a tiempo parcial, dado que su cotización para la pensión sería menor trabajando que cobrando la prestación. Una explicación, sin embargo, que no ha convencido a Podemos.

Javier Ruiz: "Es un tiro en el pie para los parados"

Pero, ¿quién tiene razón? ¿Es, como dice Podemos, un retroceso en los derechos de estos trabajadores? ¿O no existe tal recorte? Javier Ruiz señala que una cosa es lo que dice el papel y otra los números. "Hasta ahora, el cálculo de la pensión para estos parados que cobran el subsidio era como si cobraran un 125% sobre el sueldo mínimo legal. Esto se hacía porque el SMI en 2019, cuando se aprobó, era tan bajo que te regalaban un 25% para que tu pensión fuera digna. Sobre el papel, volver ahora al 100% parece un recorte. Pero los números dicen una cosa distinta. Lo importante no es el porcentaje de tarta que te comes, sino el tamaño de la tarta", explica Ruiz.

En números, el periodista señala que un parado de más de 52 años que cobraba el subsidio de desempleo en 2019 cotizaba en función del SMI de entonces, que era de 735 euros. Ahora, es de 1080. De este modo, Ruiz explica que el 100% que se pretendía aprobar ahora numéricamente es mayor base de cotización que el que había en 2019 con el 125%, dado que el SMI es mayor. "Te dan menos porcentaje de tarta, pero la tarta es mayor", explica.

Ruiz señala además que, con esta sobrecotización al 125%, se puede dar la paradoja de que un empleado que trabaje a media jornada o cobre menos de 19.000 euros al año puede tener menos pensión que el parado que recibe esta prestación. "Si tú elevas el SMI y engordas la base de cotización, el resultado es que los parados de más de 52 años cobrarían más pensión que aquellos que están trabajando y cobran salarios inferiores a 19.000 euros", ha explicado.

Finalmente, Ruiz ha señalado que la decisión de Podemos "es un tiro en el pie a los parados" y cree que sólo se ha hecho para castigar a Yolanda Díaz. "Lo de que se iba a recortar la pensión a los parados es un argumento que sólo se sostiene si se hace una resta. Pero si uno hace la más mínima matemática se da cuenta de que es un asunto político. No es verdad que hubiera un recorte", ha concluido.