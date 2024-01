Podemos tumba la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz pero vota a favor del decreto anticrisis

Podemos ha votado este miércoles en contra de la reforma del subsidio de desempleo que el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, acordó con Economía, pero sí ha apoyado el paquete de medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra de Ucrania, además el decreto referido al ómnibus.

De esta manera, la propuesta de Díaz no contará con los votos necesarios para salir adelante y los otros dos decretos quedarán en manos de Junts para su convalidación final.

En estos últimos días, Podemos había anunciado que contemplaba votar en contra de los tres primeros decretos del Gobierno presentados en esta legislatura. Sobre el referido a las medidas anticrisis, los 'morados' han dado su brazo a torcer después de llegar a un acuerdo con el PSOE para prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables. Podemos también pedía reducir el límite del incremento de precios de los alquileres al 2% y aplicar un tope a las subidas de los precios de los alimentos en las grandes superficies, también al 2%. El partido mantiene estas demandas y seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto.

Por el contrario, la formación liderada por Ione Belarra ha consumado su particular 'vendetta' a Yolanda Díaz votando en contra de la reforma del subsidio de desempleo, lo que hace inviable su convalidación independientemente de lo que vote Junts. Según ellos, la propuesta de Trabajo conlleva un recorte de las cotizaciones para las personas mayores de 52 años, al pasar del 120% al 100%.

Desde el Gobierno han señalado que no se produce ningún recorte porque “esa sobrecotización” del 125% de la base mínima “venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo”. Al subir el SMI, no "hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años”, explicaba este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Unas explicaciones que, sin embargo, no han convencido a Podemos.

El subsidio por desempleo es una ayuda de la Seguridad Social para desempleados mayores de 52 años o con cargas familiares que no han cotizado lo suficiente para percibir la prestación contributiva, lo que comúnmente conocemos como paro, o la han agotado. Con la última reforma, se ampliaba el derecho a recibir este ingreso a colectivos como los menores de 45 años sin cargas familiares. La cuantía se elevaba, además, de los 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes.

Tras la decisión de Podemos, los decretos con las medidas anticrisis y el ómnibus, del que dependen 10.000 millones de los fondos europeos, quedan ahora en manos de Junts. Si el partido de Carles Puigdemont vota en contra, ambos decretos decaerán. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recordado en su intervención de hoy que Junts no ha garantizado "la estabilidad" al Gobierno y ha pedido que los decretos se hagan "sin trampas" para poder contar con su voto afirmativo.

En el caso de que Junts no cambie de postura y no se convaliden este miércoles los decretos, el Ejecutivo aún tendría opciones para salvar sus medidas. Podría, por ejemplo, presentarlas de nuevo como proyecto de ley, aunque con el consiguiente retraso y con la posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan modificaciones vía enmiendas.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha descartado tampoco la posibilidad de que el Gobierno vuelva a presentar los decretos anticrisis en un Consejo de Ministros extraordinario si este miércoles no salen adelante, argumentando que en una ocasión decayó un real decreto que el Ejecutivo volvió a tramitar y consiguió finalmente la aprobación del Congreso.