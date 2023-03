El resumen de la moción de censura de Vox en dos minutos, por Alán Barroso

Abascal la definió muy bien: "Un circo, un disparate, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada, un pasacalles irrelevante". Buen resumen, Santi.

Después dijo que España era una "autocracia depredadora", sea lo que sea eso. Y añadió otras barbaridades como que las personas trans son "degenerados y mutilados". Mira no, de degenerado es obligar a escuchar el latido fetal a una mujer que quiere abortar, de degenerado es votar en contra de investigar los abusos sexuales a menores de la Iglesia, o de degenerado es decir que no hay violencia machista en España. Eso es de degenerado, no lo otro.

Posteriormente el candidato Tamames procedió a leer su discurso. Digo leer porque lo llevaba todo escrito. Tan escrito estaba que incluso se filtró días antes y entonces se sabía previamente todo lo que iba a decir. Tamames habló de Hernán Cortés, de Tenochtitlan, de Churchill, de los Bengalís. En fin...

Y también dijo otras tonterías como que en la Guerra Civil no hubo ni buenos ni malos, algo tan absurdo como decir que en la Segunda Guerra Mundial no hubo buenos ni malos y que los aliados eran tan malos como los nazis. Nada inesperado, por otra parte...

Sánchez y Yolanda le respondieron y se tomaron su tiempo. Estuvieron casi tres horas contestando y dando datos de su gobierno. Lo que se espera que haga un Gobierno que está siendo sometido a una moción de censura, vamos. Pero esto enfadó a Tamames que se aburría y pidió la palabra para decir lo siguiente: "Un tocho de 20 folios", a pesar de que él mismo leyó 35 folios. Miró el reloj y siguieron.

Al final se votó la moción de censura y solamente hubo 53 votos a favor de 350, convirtiéndose así en la segunda moción de censura menos votada de la historia de la democracia después de la que hicieron en 2020. La diferencia es que en 2020 el PP votó en contra de este circo y en 2023 se han abstenido porque Feijóo sabe que si quiere gobernar necesitará los votos de ese circo.

Si la moción de censura fue útil para algo es para dejar claro lo siguiente: no tienen proyecto de país. Solamente señalan a los inmigrantes, insultan a las personas LGTB, defienden a las grandes fortunas y dicen que no hay que subir el salario mínimo. Pero propuestas, cero. Solo una España en blanco y negro a la medida de la gente con pasta.

Y lo que mal empieza, mal acaba: fracaso total.