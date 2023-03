Tamames se olvida de Vox en el discurso de la moción de censura: pedirá el adelanto electoral

Europa Press via Getty Images

Ramón Tamames, el candidato de la moción de censura de Vox, ya tiene preparado el discurso que pronunciará el próximo 21 de marzo en el Congreso de los Diputados y que está abocada al fracaso al contar, previsiblemente, sólo con los 52 votos de la formación de ultraderecha que preside Santiago Abascal.

Se trata de un discurso de 31 páginas, dividido en 30 capítulos, en el que Ramón Tamames se olvida de Vox y en el que pedirá un adelanto de las elecciones generales al 28 de mayo para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales. Así lo revela el borrador publicado por eldiario.es y que el mismo economista ha dotado de autenticidad en una entrevista concedida a Capital Radio.

En el discurso de Tamames, que ahora debe recibir el visto bueno de Vox y al que se presume se le añadirán pequeñas modificaciones, se puede ver una radiografía de lo que, según el ex dirigente del Partido Comunista, vive actualmente una España "que se asemeja más a una moderna autocracia absorbente”.

Sin embargo, en el texto de Tamames no hay rastro de las líneas maestras de Vox y no hay mención explícita del aborto, al cuestionamiento del estado de las autonomías y no trata tampoco la posibilidad de ilegalizar los partidos nacionalistas. Aunque sí critica que el PNV

pretenda sustituir en la Constitución la palabra “nacionalidades” por “nación” y que el español sea una lengua “vituperada en parte de la propia España, llegando hasta la aberración de que haya compatriotas que no pueden educar a sus hijos en su propia lengua materna”, escribe en su discurso.

Adelanto electoral al 28-M

Ramón Tamames pedirá el próximo 21 de marzo que se adelanten las elecciones generales previstas para final de año. El catedrático de 89 años, que critica la normativa electoral, propone que se celebren el 28 de mayo para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales. Lo considera crucial para evitar las ansias que tiene Pedro Sánchez de “dividir a los españoles al tratar de dictar a su gusto la Historia de todas las naciones con la pretendida Memoria Democrática, faltando la verdad con no poco partidismo y favoreciendo a una segunda república idealizada”.

Además del adelanto electoral, Ramón Tamames trata la renovación del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, para los que propone nombramientos vitalicios como ocurre en otros organismos del Estado. Más allá de la reforma en la elección de los miembros de la cúpula judicial en España y acusar a Sánchez y al PSO de intentar controlar a los jueces, el candidato de la moción de censura de Vox habla en su discurso del Ministerio de Trabajo, al que considera "sindicato y patronal al mismo tiempo" o, también del Ministerio de Consumo, al que sitúa "en la senda del racionamiento”.

En referencia a la política exterior española, Tamames puntualiza en tres casos: Marruecos, Gibraltar e Iberoamérica. En cuanto al primero, reprocha que la última Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebró el pasado 2 de febrero en Rabat se vio "deslucida" por la ausencia del rey Mohamed VI que se sustituyó por una llamada telefónica. De la misma forma cita el tema del Sahara Occidental que supone un "problema a resolver" por el cambio de rumbo en la "política española" cuyas consecuencias, asegura, serán "especialmente negativas en el caso de Argelia".

La moción de censura de Vox, la segunda que presentada por el partido de ultraderecha en esta legislatura, se debatirá durante dos días: el 21 y 22 de marzo. Debido a la edad y problemas de movilidad de Ramón Tamames, el Congreso de los Diputados ha encontrado una solución para que el catedrático evite las escaleras de la tribuna: habilitar un espacio en el centro del hemiciclo desde donde pueda dirigirse a los diputados.