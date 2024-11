Reyes Maroto pide a Lobato que se someta a una cuestión de confianza

La negativa de Juan Lobato a dimitir tras desvelarse en ABC que registró ante notario una conversación con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del ministro Óscar López, en la que se apunta a que Moncloa filtró el correo que envió el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía reconociendo dos delitos por fraude fiscal ha hecho elevar la presión interna contra el líder del PSOE en Madrid.

La portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido a su secretario general que convoque una reunión extraordinaria de la ejecutiva regional de su partido para que Lobato de explicaciones sobre los hechos y se someta a una cuestión de confianza para conocer si tiene el apoyo del partido. “Se tiene que volver a ganar confianza. Tiene que desarrollar una moción de confianza en un comité ejecutivo regional que convoque lo antes posible”, indicaba en declaraciones a medios de comunicación desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Salvo el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Aguirre, ningún otro cargo del PSOE se había pronunciado abiertamente sobre la posición en la que se encuentra Lobato, tan solo lo han hecho en privado y bajo el pacto de no publicarse su nombre.

Las declaraciones de Reyes Maroto llegan después de que Juan Lobato hubiera convocado de urgencia una declaración institucional que daba a entender que iba a dimitir. No ha sido así. Lobato ha decidido ir a la guerra y ha segurado que existe un "linchamiento" por parte de cargos del PSOE

En concreto, Lobato ha asegurado estar "preocupado por la reacción y linchamiento de cargos" de algunos dirigentes del PSOE". "Si lo que me dijo esa mañana del origen de la filtración era verdad yo no veo cual es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación que eran los medios de comunicación según se me dijo", ha indicado en una escueta comparecencia de poco más de tres minutos. "Yo no veo ningún problema, al revés. Vista la reacción de algunos líderes de mi partidos parece como si se dudara de lo que se me dijo. Yo, desde luego, no lo comprendo. No contemplo que se me mintiera porque si no fuera a sí me parecería bastante grave", ha añadido deslizando que pudo ser engañado.

"Esto hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público con origen irregular y con las consecuencias ilegales y políticas que hubiera tenido. Se intenta por parte de unos propios que el malo sea quien decida no hacer las cosas mal", ha indicado concluyendo su rueda de prensa defendiendo al PSOE de los ataques de PP. "Al final es siempre la misma historia, se intenta que el malo sea quien decide no hacer la cosa mala. Desde el Partido Popular atacan al PSOE constantemente", ha indicado.

Durante la comparecencia tan solo ha sido acompañado por la diputada Mar Espinar, de su máxima confianza, y sin ninguna persona del denominado 'núcleo duro' de Lobato.

Fran Martín Aguirre reclama explicaciones "sólidas"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha considerado este martes que el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, debe dar explicaciones "más sólidas" sobre por qué tomó decisiones "tan relevantes" como acudir a un notario, al tiempo que ha pedido que se convoque una comisión ejecutiva regional como "foro interno" para abordar lo sucedido.

No ha entrado a valorar la decisión de Lobato de acudir al notario, ya que es él quien tiene que explicar por qué lo hizo, si bien ha deslizado que "la confianza es un bien muy valioso, pero también frágil".

"Compartiré mi posición y mi opinión en el foro adecuado y en todo caso, creo que le corresponde al señor Lobato explicar por qué ha adoptado decisiones tan delicadas y graves como las que como las que ha asumido en las últimas semanas", ha zanjado.