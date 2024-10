Riba-roja señala la "ratonera" de su polígono industrial: "Buscamos en parkings subterráneos. Nos tememos lo peor"

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha señalado la situación complicada que vive el municipio tras las inundaciones que tuvieron lugar este martes en la provincia de Valencia. Solo en su municipio atienden a 900 trabajadores de un polígono industrial que quedaron atrapados y que esperan a poder regresar a sus casas. Además, la crecida del Turia ha hecho que el norte de la localidad quede incomunicada al haber colapsado los dos puentes.

"Tenemos dos cuestiones importantes. Tenemos 1.400 empresas y el problema es que la salida de todos los trabajadores se da a la A-3 y a una comarcal que es la CV-374 como se ha bloqueado todo porque el agua ha arrastrado camiones, coches, etcétera, la A-3 está súper bloqueada y la 374 también. Se han quedado sin salidas. Con autobuses y con dos máquinas del ayuntamiento hemos tenido que quitar algún coche y con autobuses municipales sacar a los trabajadores que llevan veinticuatro horas en las empresas", explica al teléfono a este medio.

"Los que han querido los hemos llevado al casco urbano que está a siete kilómetros a dos colegios públicos, al Miguel de Cervantes y Camp de Turia. En uno tenemos 500, en otro 200 y ahora vamos a cambiar a otro colegio que es el Pla Nadal. Unas 900 personas en total. Es gente que lleva 24 horas allí, que no pueden ir a sus viviendas, no pueden salir con sus vehículos, no tienen transporte privado, público, el Metro no tiene línea y los estamos atendiendo", explica.

Aislados en lo que llama una "ratonera", explica que se han organizado para atender a las personas atrapadas. "Los que tienen alguna herida, que son leves porque no hay heridos graves, los estamos llevando a los centros de salud. También hay gente con problemas de azúcar y alguno con acompañamiento psicológico. Tenemos equipos desplegados en los tres colegios y estamos trabajando con las máquinas para quitar los coches y camiones que colapsan el polígono porque el agua lo ha arrastrado todo. Hay mucho daño material", añade.

El polígono en cuestión está entre dos barrancos que quedaron desbordados en la tarde de ayer provocando que estuvieran rodeados e incomunicados. "Ha sido terrible, ha habido dos tres metros de agua, hay trabajadores que han tenido que subir a los tejados, no conocemos ninguna víctima pero son empresas grandes, logísticas de 30.000 o 40.000 metros y estamos revisando parkings y ver cómo esta todo", comenta sobre la búsqueda de gente para confirmar que no hay desaparecidos.

"Hemos estado con la Guardia Civil, la UME no ha intervenido todavía. Ha habido un colapso de las aguas porque los vehículos tapaban todos los accesos y se ha convertido en una ratonera. En el casco urbano, el río Turia se ha desbordado, ha roto los dos puentes que teníamos, uno del año 500 se lo ha llevado por delante y el nuevo lo ha dañado de forma que no se puede circular. Tenemos incomunicada toda la parte norte de nuestra población", lamenta.

"Necesitamos que se retiren coches para que puedan salir los trabajadores, tanto los que tenemos todavía dentro como los que están en los colegios públicos, porque necesitan ir a casa. Lo que más nos están reclamando son cargadores para móviles y poder conectar con sus familias. No se puede ir ni con vehículos públicos ni con privados porque no se pueden ir a otras ciudades del área metropolitana. En cuanto las carreteras y el metro funcionen se normalizará".

Además, el alcalde explica que los trabajos se centran en confirmar que no hay víctimas. "El president ha dicho que hay 51 muertos y nos tememos lo peor. Tenemos empresas grandísimas, están vaciando los parkings y nos tememos lo peor y tenemos ciertas dudas de que no haya ninguna persona", comenta al respecto.