Rita Maestre apuesta por corregir la ley del ‘solo sí es sí’ "sin dramatismos"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y candidata a las próximas elecciones municipales, Rita Maestre, ha vuelto a pronunciarse sobre la 'ley del sólo sí es sí'. Lo ha hecho en una entrevista con El País publicada este jueves, en la que también analiza el lanzamiento de su exitosa campaña política.

En ese sentido, a Maestre le han planteado que "usted compartía el fondo de la ley solo sí es sí, pero hace meses que pidió su mejora mediante un mensaje en Twitter" y que "ya van más de 250 delincuentes -con penas rebajadas-. Con este telón de fondo, la política madrileña ha sido preguntada por si "¿comparte la tesis del Ministerio de Igualdad de que la ley funciona?".

"Cuando se producen efectos indeseados ante una acción que has tomado tienes que corregirlo, sin dramatismos" Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

Maestre ha reiterado que sí: "Comparto plenamente el espíritu de la ley". Y ha recordado que "en el centro de cualquier relación sexual tiene que estar el consentimiento", una de las claves de la ley del Ministerio de Igualdad. No obstante, se ha mostrado a favor de una revisión del texto para evitar la cascada de rebajas de condena -e incluso excarcelaciones- a agresores sexuales.

Así, la portavoz de Más Madrid ha esgrimido lo siguiente: "Pero creo que, en esta ley, como en todas las demás, cuando se producen efectos indeseados ante una acción que has tomado tienes que corregirlo, sin dramatismos".

En defensa del objetivo de la ley

Maestre también ha recordado, con su experiencia de gestión, que no siempre logras el objetivo deseado cuando llevas a cabo una iniciativa. "Yo he gobernado y a veces pones en marcha una medida y hay un efecto inesperado o que no habías contado y tienes que corregir", ha defendido.

A renglón seguido, la política madrileña ha subrayado que "es evidente que la ley no se hizo para que se reduzcan las penas, pero, si se producen, hay que corregirla.