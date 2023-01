Rita, Gordon Brown, Eisenhower o cómo convertir tu nombre en eslogan

En menos de un mes, el equipo de comunicación de Rita Maestre ha creado un eslogan potente -sin necesidad de contar con grandes agencias de publicidad- que ha superado en sólo medio día las expectativas más generosas de Más Madrid. El ex primer ministro británico Gordon Brown con su famoso Not flash, just Gordon o del ex presidente de Estados Unidos Eisenhower y el mítico I like Ike son precedentes de campañas que jugando con el nombre de pila del candidato lograron un enorme éxito.

Eduardo Rubiño, recién nombrado portavoz de campaña, está exultante. No se esperaban la viralidad y el entusiasmo que han despertado los primeros carteles: “Tira del dicho popular, pasamos un poco bromeando del ‘que lo haga Rita’ que diría el alcalde, a ‘lo va a hacer Rita’. La idea original es bastante colectiva, se ha forjado en reuniones formales e informales en las que también participaba Rita. Y luego le pedimos ayuda con el diseño a P-A-R -un estudio de diseño gráfico- que nos presentó cuatro versiones y nos quedamos con esta porque era la más fresca y la que proyectaba una imagen más moderna de Rita, que nos gusta mucho”.

Resume lo que quieren que cale de esta legislatura, que según Más Madrid ha estado caracterizada por la inactividad de Almeida y la parálisis de nuevos proyectos. “Lo poco que ha inaugurado venía de la etapa de Carmena. Buscamos que Rita deje de ser la portavoz y se convierta en un icono y en un personaje popular, en alcaldesa”, dice Rubiño.

El mensaje, que resulta sencillo para cualquiera, encierra varios recados implícitos que se pillan sin pensar demasiado porque el famoso dicho del que parte ‘qué lo haga Rita la cantaora’ es sinónimo de escurrir el bulto y cargarle a otro con la tarea que sea. Quién no lo ha usado o lo ha escuchado alguna vez en su vida. No hay ni que explicarlo. Inconscientemente te imaginas a Almeida pronunciandolo.

“Hay algo muy importante también. En cada cartel se especifica lo que va a hacer. Por ejemplo, ‘207 km de bus de alta velocidad. Lo va a hacer Rita’, y eso es algo que no se suele contar en un cartel de campaña. Es una manera muy hábil de sacar del programa, que nadie nos leemos, los mensajes clave y comunicar proyectos concretos, factibles y que el votante entiende que son positivos”, explica un director creativo de una conocida agencia de publicidad, sorprendido como tantos por la campaña. Nos recuerda que antes que Rita, otros políticos famosos internacionales usaron su nombre de pila.

El primero fue Eisenhower en 1952 y su ‘I like Ike’, que se considera la primera campaña política de publicidad moderna. Frente a los discursos tediosos de su contrincante Stevenson, una fórmula sencilla que hacía hincapié en lo mucho que gustaba Ike a todo el mundo. Ike, por su nombre de pila, como si fuera un vecino, un amigo o un familiar. Alguien cercano con perfil de estadista capaz de escuchar los problemas de cada uno y dar soluciones. La campaña se completaba con una serie de mini inserciones publicitarias en televisión donde gente corriente lanzaba una pregunta a Ike que contestaba de tú a tú.

Otro ejemplo muy conocido fue el de Gordon Brown en 2007. Tras acceder al poder, tenía que enfrentarse a las comparaciones constantes con su antecesor Tony Blair, mucho más carismático y al líder del partido conservador, David Cameron que también tenía una personalidad más mediática que él. La campaña logro que su falta de carisma se convirtiera en una virtud en lugar de ser un handicap. El Not flash, just Gordon volvía a usar el nombre de pila para crear complicidad.

La campaña de Maestre transita por esa senda, en la que abrirse camino identificándose con la gente. Algo que Más Madrid necesita potenciar ya porque es vital para ellos contar con voluntarios con penetración en los barrios para amplificar el mensaje y lograr apoyos.

“Lanzamos ahora esta campaña porque creemos que es un momento idóneo, estamos preparando un movimiento ciudadano que tiene que recoger voluntarios y activar a la ciudadanía, va de ilusionar a la gente y el motor ya está en marcha. Queremos activar en cada distrito a la gente y no podemos perder ni un minuto, Nos tomamos en serio Madrid”, explica Rubiño. Y es que las encuestas muestran que la diferencia entre Rita y Almeida serán de pocos votos.

Habrá que ver si los candidatos del PSOE o de Vox tienen capacidad para rivalizar con el alcalde y su actual oposición. Por ahora, Mas Madrid ha encendido la mecha y ha logrado marcar agenda.