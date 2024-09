Salen a la luz las llamadas de los familiares de residencias al 112: "¿Es que no tiene derecho a morir dignamente?"

“He llamado esta mañana varias veces porque se están muriendo como chinches. No hay personal, no dan abasto. Por favor, vayan ya porque se van a encontrar a los 180 ancianos muertos. Nos está diciendo la residencia que ni les llama nadie ni les están dando material”. Son las llamadas de que familiares de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid realizaron al 112 ante la situación desesperada que vivía dentro.

Las ha publicado eldiario.es y a lo largo de los diferentes testimonios, 60 en concreto, se cuenta la situación que se vivieron en las residencias y que provocaron 7.291 fallecidos que, sin atención hospitalaria, perdieron su vida en las residencias madrileñas.

Una de las llamadas a las que el citado medio ha podido acceder data del 22 de marzo. Llama el hijo de una usuaria de una residencia en Valdemoro llama para explicar que la doctora del centro le ha explicado que su madre, de 76 años, “está muy mal”. “La médica nos ha dicho que no la derivan porque tienen orden, un protocolo de no derivación a los hospitales”, explica mientras busca que una ambulancia del 112 pueda atenderla. Ese mismo día, más tarde, el yerno de la mujer de 76 años llamó dos veces más para pedir información y asistencia.

El resultado de las llamadas recogidas es el mismo: familiares desesperados buscando la atención sanitaria que la Comunidad de Madrid negaba a sus residentes, colapso en los servicios del 112 y el mismo mensaje: "ya le llamarán".

Otra de las llamadas que recoge el citado medio corresponde a una residencia de Villaviciosa de Odón. La hija de una usuaria explica a los servicios médicos que "han caído" entre 10 y 15 personas de un total de 25 personas: “Y no solo ellos, también las personas que les cuidan. Están desatendidos. A ver si pueden mandar personal porque como el personal está enfermo no pueden cuidar ni alimentar. No tienen médico, el que va cuando necesitan algo también está enfermo y no va”.

La operadora le pide que sea el propio centro el que llame a urgencias y solicite ayuda: “Si la residencia está venga a llamar, pero no reciben respuesta, no mandan a nadie. Nos han pedido a las familias que llamemos también”, explica. Dos personas más llamaron ese día con la misma respuesta: ya les llamarán.

“Ya ni les atienden. A mi madre ni le habían dado de desayunar ni su medicación, ni siquiera un paracetamol”, cuenta una mujer sobre la situación en una residencia de Usera.

“Mi padre está con problemas respiratorios y nos han dicho que ni va ambulancia ni va nadie y que han llamado a todas partes. ¿Les van a dejar morir? Fueron el otro día porque llamé a la Guardia Civil. Una cosa es que se mueran y otra es que se mueran sufriendo. Mi padre ha pagado la Seguridad Social, ¿es que no tiene derecho a morir dignamente?”, llegaba a decir cuando ya no le cogían el teléfono en la residencia.