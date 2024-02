Salen a la luz más detalles de los informes de residencias que Ayuso intenta ocultar

205 documentos que la Comunidad de Madrid ha tratado de evitar que salgan a la luz. Se tratan de las actas policiales de la Policía Municipal de Madrid al actuar en residencias en lo peor de la pandemia.

Las principales claves de estos informes se basan en la descripción de los precarios medios que existían así como los cadáveres hacinados o los agotamientos físicos y mentales de los trabajadores ante la "falta de apoyo institucional" de la Comunidad de Madrid.

Pero no solo. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha aportado más detalles de estos 205 documentos que ha publicado la Cadena Ser este lunes en los que se asegura que “si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos”.

Por ejemplo, se puede leer como el 23 de abril de 2020, la Policía Municipal pudo comprobar como en una residencia del madrileño barrio de Carabanchel no se había realizado hasta la fecha pruebas ni a los residentes ni los trabajadores. Cabe recordar que al no haber una PCR que confirme el contagio por covid, no computaban como fallecidos por covid en los datos que cada día realizaba la Comunidad de Madrid. En el mismo informe, se detalla que los trabajadores necesitan mascarillas dado que no tenían suficientes para reponer.

En otra residencia, el 11 de abril de 2020, la Policía Municipal realizó una inspección. En concreto, se trata de la residencia Las Fuentes donde se explica que se solicitó “servicio de desinfección a la CAM”, donde nunca recibieron respuesta. La misma Policía, confirma que los responsables de las residencias solicitaron “todos los días a la Comunidad de Madrid test rápidos para residentes y trabajadores” sin haber recibido respuesta. Tampoco tuvieron respuesta al pedir un médico, mascarillas y batas.

“Estas son solo unas pocas de las muchas actas y demuestran tanto la responsabilidad del gobierno de Ayuso como la complicidad de Almeida: era la Policía Municipal la que realizaba las inspecciones y él no movió un dedo. Ya lo decíamos ¡en junio de 2020!”, indica la líder de la oposición en el consistorio madrileño recordando un vídeo de junio de 2020 en el que explicaba que se recogían las condiciones de las residencias en estas actas y que “e l gobierno de Almeida recibió esas actas, fue consciente y no hizo nada”.

“Le exijo a Almeida que deje de esconderse. Si Ayuso insiste en negarle acceso a las actas a las familias de los casi 7.300 mayores fallecidos, está en manos del alcalde facilitarle las que obran en poder de la Policía Municipal de Madrid. Está en su mano”, pide Maestre.