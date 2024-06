Sánchez, Biden y otra quincena de presidentes piden a Hamás que acepte la propuesta de tregua y libere a los rehenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el de Estados Unidos, Joe Biden, y otra quincena de mandatarios mundiales han hecho un llamamiento este jueves al grupo terrorista Hamás para que acepte la propuesta de tregua que hay sobre la mesa y a la que Israel ya habría dado su visto bueno y comience a liberar a los rehenes que aún tiene en su poder desde el ataque del 7 de octubre.

"Cómo líderes de países profundamente preocupados por los rehenes retenidos por Hamás en Gaza, incluidos muchos de nuestros propios ciudadanos, apoyamos plenamente el movimiento hacia un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes sobre la mesa" formulado por Biden el viernes pasado, reza la declaración conjunta, que ha publicado la Casa Blanca.

En este sentido, los mandatarios firmantes, entre los que también están el francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente argentino, Javier Milei, y el brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, defienden que "no hay tiempo que perder" y reclaman a "Hamás que cierre este acuerdo, con el que Israel está dispuesto a avanzar, e inicie el proceso de liberación" de los rehenes.

Igualmente, también piden a los dirigentes israelíes "en este momento decisivo", al igual que a los líderes de Hamás, que "realicen los compromisos finales que sean necesarios para cerrar este acuerdo y llevar alivio" tanto a las familias de los rehenes como a la población civil israelí y palestina.

"Es el momento de que acabe la guerra y este acuerdo es el punto de partida necesario", recalcan los 17 líderes firmantes, que inciden en que la propuesta que hay sobre la mesa llevaría a "un alto el fuego inmediato y a la rehabilitación de Gaza junto con garantías de seguridad para los israelíes y los palestinos y oportunidades para una paz más duradera a largo plazo y una solución de dos Estados".

Además de los mandatarios citados, también suscriben el llamamiento conjunto los de Austria, Bulgaria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Tailandia y Reino Unido.

"No garantiza un alto el fuego definitivo"

Hamás, por ahora, no ha aceptado la propuesta porque, dicen, no recoge las posturas defendidas por el presidente estadounidense sobre el fin de la guerra y la retirada de las tropas. "Tras examinar el contenido del documento israelí, está claro que es un documento que no propone las bases correctas para el acuerdo requerido, ya que no garantiza un alto el fuego definitivo, sino uno temporal, y no vincula estrechamente las tres etapas estipuladas", ha indicado el grupo en un comunicado.

El grupo insistió además, como lleva haciendo las últimas semanas, en que está dispuesto a firmar un pacto que permita liberar a los rehenes israelíes en Gaza a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes, siempre y cuando incluya el fin de guerra, la retirada de las tropas de Gaza, el retorno de los desplazados y la reconstrucción del enclave.

"No tiene ningún sentido un acuerdo que no incluya explícitamente un alto el fuego permanente", ha aseverado Hamás.