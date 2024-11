Sánchez descarta quitarle el mando a Mazón: "Sustituir a la Generalitat sería restar eficacia"

“Entrar en una situación de sustitución de la Administración territorial tan importante como es la Generalitat valenciana sería restar eficacia a la acción de los poderes públicos”. De esta manera ha explicado esta mañana Pedro Sánchez por qué el Gobierno no ha asumido el liderazgo de la gestión del desastre provocado por la DANA. “Vivimos en un estado autonómico, no en uno centralista”, ha afirmado el presidente del Gobierno para poner como ejemplo la “respuesta ejemplar” que el Estado autonómico dio durante la emergencia sanitaria.

Son cuatro los motivos que, según Sánchez, explican que sea la Generalitat quien deba continuar al mando de la situación. Primero, la “unidad”. “Lo que quiere la ciudadanía”, ha dicho, “es que sus instituciones no se peleen, que trabajen codo con codo en aras de un bien común, que es la seguridad, la recuperación y la atención de las urgencias, que son muchas y muy graves”. “Cobernanza”, ha reiterado en varias ocasiones.

Luego, “la eficacia”. “El Gobierno de España entiende que no hay un minuto que perder, cada segundo es oro y entrar en una situación de sustitución de la Administración territorial tan importante como la Generalitat sería restar eficacia a la acción de los poderes públicos”. También, en tercer lugar, está el “respeto”, el “respeto institucional. Hablamos mucho de los líderes políticos y poco de los servidores públicos".

Estos días he tenido ocasión de hablar y escuchar a muchos de los servidores públicos de la Generalitat, me he encontrado con personas encomiables, que están día y noche trabajando, sin dormir, para ayudar a sus vecinos. Por lo tanto, desde el Gobierno de España tenemos todo el respeto y reconocimiento a la encomiable labor de los servidores de la Generalitat valenciana, las Diputaciones y los Ayuntamientos”, ha defendido Sánchez: “Todos somos Estado”.

Por último, el presidente del Ejecutivo ha destacado “la responsabilidad”. La responsabilidad, ha asegurado, del Gobierno de España, que debe “ayudar al resto de Administraciones a que desempeñen sus competencias con la mayor eficacia posible”.

Respecto a las “negligencias o errores” que hayan podido cometerse, Sánchez ha entendido que no es momento de abordarlo: “Ya tendremos ocasión de hablar de ello”.