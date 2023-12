Sánchez: "El PP hubiera aprobado la  amnistía si no dependiera de Vox"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este jueves convencido de que el PP hubiera aprobado la ley de amnistía si Feijóo no hubiera dependido de Vox para sacar adelante su investidura.

En una entrevista en el programa "Espejo Público" de Antena 3, el jefe del Ejecutivo ha dicho estar "persuadido" de que los populares habrían tomado la misma decisión que él "si hubieran necesitado los votos del nacionalismo periférico". Y ha puesto como ejemplo los 1.400 indultos que el gobierno de José María Aznar aprobó "en un sólo día" en el año 2000.

Sánchez ha tirado del refrán 'hacer de la necesidad, virtud' para justificar la amnistía a los implicados en el procés. "Teníamos que articular una mayoría progresista para consolidar los avances de la pasada legislatura", ha dicho. Pero también ha asegurado, como ya ha dicho en otras entrevistas, que era un paso que se hubiera dado "antes o después". "Tenemos que dejar atrás la deriva judicial de ese trauma que vivimos en 2017. Y la amnistía encarna los valores de la Constitución, porque ya hace 45 años se superó desde el punto de vista político distintos contenciosos a través de la amnistía. Entiendo que ciudadanos tengan dudas o que vean con recelo aprobar excepciones a la norma. Pero gracias a estas excepciones, sacamos la Constitución hace 45 años", ha dicho Sánchez.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El presidente del Gobierno se ha felicitado por devolver a la política a "actores" que han estado fuera de ella en los últimos años, aunque a nadie se le exige "olvidar o abandonar sus objetivos políticos", en referencia a las peticiones de referéndum e independencia de ERC y Junts tras la amnistía. Pero Sánchez advierte: "Desde que soy presidente, la Constitución se cumple en todos los territorios en España. Con el PP hubo dos referéndums ilegales".

Sobre la anunciada reunión que el líder socialista quiere mantener con el del PP antes de que acabe el año, Sánchez aún no ha puesto fecha y hora al encuentro pero sí ha adelantado que planteará a líder de la oposición una "comisión de Trabajo" para resolver tres "temas fundamentales". "La reforma del sistema de financiación autonómica, la reforma del artículo 49 para eliminar el término 'disminuido' y la renovación del CGPJ". Sobre esta última cuestión, Sánchez ha dicho que el bloqueo prolongado durante cinco años del Poder Judicial es un caso de 'lawfare' por parte del PP. "No hay mayor politización de la Justicia que bloquear el CGPJ", ha dicho.

Por lo demás, Sánchez se ha negado a valorar la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar ("Vamos a tener que negociar un poco más, pero con una fuerza progresista", se ha limitado a decir), da por hecha la elección de Calviño para el BEI aunque no confirma quién le sucederá al frente del ministerio de Economía y, por último, ha vuelto a cuestionar el papel de Israel en la ofensiva en Gaza.

"Es inaceptable la muerte de civiles y la crisis humanitaria. Nosotros estamos con el sentido común. Y no es aceptable que la comunidad internacional se mantenga impertérrita ante la muerte de civiles. Israel es un país amigo, pero me preocupan los derechos humanos. Y me parece irracional que a la derecha española no le preocupe", ha concluido.