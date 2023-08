Sánchez se enfrenta a su primer 'matchball' de la legislatura con la Mesa del Congreso

Europa Press via Getty Images

A las 10:00 de la mañana de este jueves, Pedro Sánchez se enfrentará a una nueva bola de partido en su carrera política. Una más, y van unas cuantas. Aunque, muy probablemente, antes de esa hora ya se conocerá el resultado del importante nuevo reto político al que hará frente el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE: quién se hará con la presidencia del Congreso de los Diputados.

Un tema no menor en una legislatura que estará marcada por las frágiles mayorías que han dejado los resultados electorales del pasado 23 de julio. Con Coalición Canaria inclinándose hacia el PP, el 'sí' de Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, es imprescindible para que la izquierda pueda hacerse tanto con la Mesa del Congreso como para la posterior investidura. Es más, se da por hecho que si no hay Mesa, no hay Gobierno. Es decir, en tal caso, habrá repetición electoral.

Por eso la cita de este jueves adquiere tanta trascendencia. Por eso llama la atención la tranquilidad con la que Pedro Sánchez ha dado casi por sentado que será investido presidente. "Esperamos que, cuando haya un Gobierno socialista, no cuestionen la legitimidad de ese gobierno como llevan cinco años haciendo", ha dicho tras ironizar sobre las quejas del PP porque desde el PSOE no les han felicitado por el resultado electoral. "Si hay que hacerlo, les felicitamos por sus resultados, también nosotros nos felicitamos por nuestros resultados, así estamos todos contentos y todos felices", ha añadido ante sus diputados y senadores, ante los que ha comparecido en el Congreso.

El jefe del Ejecutivo en funciones, que ha confirmado que Francina Armengol será su candidata a presidir el Congreso, ha pedido al PP que no "presione" al rey y que respete el resultado de las elecciones, así como la Constitución y el artículo 99 de la misma, "aceptando algo tan básico como que gobierna quien tiene más votos". "Esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas. Es la hora de la democracia parlamentaria", ha agregado.

Durante esta intervención, Sánchez ha hecho un claro guiño a los partidos nacionalistas, de los que depende para sacar su investidura adelante, cuando se ha comprometido a impulsar las lenguas cooficiales en las instituciones europeas aprovechando la presidencia de turno de la UE.

Un compromiso que ya estaba recogido en la Mesa de Diálogo con Cataluña y que complementa la propuesta que hizo hace unos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, líder de Sumar, que planteó el uso de estas lenguas en el Congreso y el Senado.

El guiño no ha entusiasmado precisamente ni a ERC ni a PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, ha contestado a Sánchez con duras críticas: "Lo tenía más fácil para ser creíble en temas lingüísticos y ha demostrado lo contrario. PERTE de nueva economía de la lengua: de 1.100 millones, sólo 2 millones para el euskara. ¿Fuera sí y dentro no? Parece que l@s vasc@s en el estado somos menos europe@s".

"¿Qué gesto? Si esto ya lo asumió y sellaste en los acuerdos de la mesa de negociación el 7 de julio de 2022. En el Parlamento Europeo hemos trabajado mucho. Cumpla y termine el trabajo. Así, no", ha escrito, también en Twitter, Marta Roviera, secretaria general de ERC.

El anuncio de Sánchez llegaba apenas un par de horas después de que Carles Puigdemont tensara la cuerda una vez más. También en Twitter, el expresidente catalán asegurase no tener "ninguna confianza en los partidos españoles" y que sus promesas ni les "calientan ni enfrían". "Son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto", ha exigido.

Porque las cuentas son claras. Con el eventual apoyo de Coalición Canaria, el PP cuenta con 172 votos a favor en el Congreso, mientras que PSOE y Sumar aglutinan 171. Es decir, necesitan del 'sí' de Junts para obtener la mayoría.

En ese trabajo no sólo está el PSOE, sino también Sumar, como ha explicado la propia Yolanda Díaz a los periodistas. "El señor [Jaume] Asens y yo misma estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Con Junts y con otras formaciones políticas. Para que las negociaciones sean fructíferas, tienen que ser discretas y es lo que estamos intentando hacer".

Sobre el mensaje de Puigdemont en Twitter, Díaz se ha limitado a apuntar que forma parte de la "lógica de las negociaciones". "Soy optimista respecto al futuro de nuestro país", ha agregado.

Feijóo insiste en que fue él quien ganó

Enfrente, Armengol tendrá a Cuca Gamarra, la candidata del PP a presidir el Congreso de los Diputados, tal y como ha anunciado Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ante los diputados y senadores de su partido en la cámara baja.

Durante esta intervención, Feijóo ha insistido una y otra vez —hasta 17 veces en 18 minutos— en que él fue el ganador de las elecciones y, por tanto, quien tiene que presentarse a la investidura.

Es más, aunque ha criticado a Sánchez por acusar al PP de presionar al rey, Feijóo ha asegurado que el jefe del Estado "actuará como indica la ley".

El líder del PP ha asegurado que "quien gana las elecciones no es quien lo dice, sino el que tiene más votos", y acto seguido ha seguido repitiendo que él es quien ganó los comicios del 23 de julio.

Después, ha pedido a los suyos "honrar el parlamentarismo" y hacerlo "contra la política descortés". "Tengamos en cuenta que las formas son garantía de las cosas en cada una de nuestras actuaciones", ha agregado Feijóo, que ha pedido hacer "política útil, política serena, política seria".

Luego, ha anunciado a Gamarra como candidata al Congreso y a Pedro Rollán como futuro presidente del Senado —el PP tiene mayoría absoluta en esa cámara—. Un Rollán que llega al cargo con polémica, tras sus palabras en mayo sobre la ley de Vivienda, cuando dijo que "los cimientos" de esta norma "se levantan sobre las cenizas del atentado del Hipercor".

Con estos mimbres llega una jornada de mucha tensión al Congreso, donde nacerá la decimoquinta legislatura de la democracia. Veremos si dura o si, como ha ocurrido varias veces en el último lustro, dura apenas un suspiro antes de la próxima convocatoria electoral. A partir de las 8:00 de la mañana, la respuesta.