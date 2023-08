En bucle: Feijóo dice 17 veces en 18 minutos que él ganó las elecciones 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repetido este miércoles 17 veces en 18 minutos que él ganó las elecciones generales del pasado 23 de julio y que Sánchez fue el perdedor de los comicios. En su reunión en el Congreso con los diputados y senadores del PP electos para esta nueva legislatura, el líder popular ha basado casi todo su discurso en legitimarse a sí mismo con el vencedor en las urnas pese a que no suma mayoría en el parlamento para poder formar Ejecutivo.

Como si intentara reivindicar un liderazgo que quizá, algunos, le cuestionan, Feijóo ha arrancado su intervención recordando que el PP fue la fuerza que ganó "limpiamente" las elecciones. Y no sólo eso, ha tirado de historia y datos para dibujar un perfil triunfador: "Los españoles nos han otorgado 87 parlamentarios más que en la anterior legislatura. Además, es nuestro mejor resultado en los últimos doce años, el mejor también desde que el bipartidismo se fue deteriorando, es la mayor subida en votos de la historia del PP en unas elecciones y es el primer equipo del PP que gana las generales en su primera ocasión", ha esgrimido.

Con este panorama, Feijóo ve "lógico" presentarse como vencedor de las elecciones "aunque alguno de nuestros rivales no quiera reconocerlo o no nos hayan felicitado". "Nosotros hemos sabido ganar y otros no han sabido perder", ha añadido.

En este sentido, el presidente popular se ha mostrado convencido de que el jefe del Estado "actuará de acuerdo con la ley y sólo al servicio de España y de los españoles" a la hora de designar al candidato para la investidura. "Sánchez habla de presiones (al Rey) y problemas. La presión y los problemas los tiene él, porque hemos ganado las elecciones y tenemos comprometidos 171/172 escaños", ha reiterado.

Para Feijóo, "España no merece un presidente que quiera serlo otra vez tras perder las elecciones" y cree que esta situación es algo que "preocupa" a los españoles: "Por la incertidumbre y por la frivolidad de esa clase política que intenta convertir una derrota en una victoria".

Por este motivo, el líder popular cree que "España merece un gobierno con una mayoría constitucional muy amplia, que respete la voluntad expresada en las urnas el 23 de julio". Porque para él, y lo ha repetido una última vez, dicha voluntad es que el PP "ha ganado claramente las elecciones" mientras Sánchez "se empeña en bloquear a quien las ganó".