Sánchez y Feijóo despiden el año político con reproches judiciales: "Doce meses, doce causas"

Ni el espíritu navideño hace que rebaje la tensión en el Congreso de los Diputados. “¿De verdad cree que los jueces no han completado la transición?”, ha preguntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No fui yo quien dijo que el Constitucional era el cáncer del Estado de derecho en nuestro país. Fueron ustedes”, replicaba al respecto el jefe del Ejecutivo después de que Feijóo preguntara haciendo referencia a las palabras de Sánchez la pasada semana ante periodistas y asegurando que la "mayoría" de los jueces hacen una buena labor.

Por su parte, el jefe de la oposición ha ahondado en diferentes cuestiones económicas como que España es el segundo país europeo en el ránking de pobreza infantil o que miles de valencianos aún no han cobrado su ayuda tras ser afectados por la DANA. “Con todo esto y más hay que aguantar que se haga la víctima frente a los jueces. Preferiría un señor Bolaños en cada tribunal y la presidenta del Supremo fuera la señora Montero; pero eso no es posible. Si se siente perseguido haga la regla de tres y encontrará el resultado. Si es víctima de algo es de haber abusado de la buena fe de los españoles. Mientras tanto, usted no contesta nada y hay otra declaración pendiente en Plaza Castilla”, ha expuesto replicando al lema de Mediaset asegurando que el Gobierno tiene "doce meses, doce causas".

“Lo pone muy fácil… Con las amistades que tiene usted, con las fotos que tiene usted…", ironizaba al respecto. "Vamos a tratar de sacar algo de utilidad de su sesión de control. Estoy convencido de que una mayoría de jueces y juezas cumplen con absoluto rigor”, defendía resaltando sus acciones en la Justicia como la digitalización que han provocado que España tenga "una mayor y mejor calidad democrática, un mejor bienestar social, en empleo en crecimiento económico y en todo lo que quieren evitar en esta sesión de control". "Acabamos como empezamos el año: ustedes con el bulo y nosotros mejorando la calidad de vida de la gente”, ha replicado.