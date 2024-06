Sánchez lanza otra advertencia a Feijóo: "Vamos a hacer cumplir la Constitución. Con ustedes o sin ustedes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en que "hará cumplir la Constitución" en lo que respecta a la renovación del CGPJ y que lo hará con o sin su ayuda. "La pregunta es si vamos a tener delante al Feijóo que cumple con la Constitución o el que hace caso a sus jefes Aznar y Ayuso", le ha dicho.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez ha señalado que España "es una democracia plena", pero que todos los rankings señalan que está pendiente renovar el Poder Judicial. Y, tal como señaló hace una semana en una entrevista en televisión, su intención es presentar a la Cámara Baja un plan para renovar el CGPJ en el caso de que el PP no se avenga a un acuerdo antes de que acabe junio.

Feijóo. sin embargo, no cree que el CGPJ sea el "principal problema" de Sánchez, sino la Justicia. Y ha considerado que el presidente del Gobierno no puede ser el principal artífice de una regeneración democrática. "¿Un fiscal general del Estado al borde de la imputación es regeneración democrática? ¿Romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales a actuar en contra de su conciencia es regeneración democrática? ¿Negar explicaciones a los españoles por su entorno más directo es regeneración democrática? Usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. De hecho, no puede haber regeneración democrática mientras usted sea presidente del Gobierno", le ha respondido Feijóo con un prolongado aplauso de su bancada.

Sánchez, no obstante, le ha recordado algunas de las decisiones que el PP ha tomado en las CC.AA. donde gobierna. "Ustedes han eliminado la oficina de lucha contra la corrupción en Baleares, sin mencionar el execrable comportamiento del presidente del parlamento balear ayer que merecería su petición de dimisión. Han cambiado las leyes para controlar el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid o prohíben que haya una investigación por los muertos en residencias de Madrid. Aprueban falsas leyes de concordia que contravienen el derecho internacional humanitario. Eliminan las concejalías de igualdad o esconden su declaración de bienes y actividades, como hacen 46 de los 143 senadores del PP. Nosotros vamos a garantizar que se cumplan la Constitución. Con ustedes o sin ustedes", ha concluido.