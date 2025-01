Sánchez pide a PP y Junts que reconsideren su voto en contra del decreto ómnibus: "Están causando dolor social"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves a PP y Junts a que cambien su posición con respecto al decreto ómnibus que fue rechazado ayer en el Congreso de los Diputados, precisamente por el voto en contra de ambas formaciones.

En una rueda de prensa en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia, durante su primera visita en los últimos tres meses a la región tras las inundaciones de la DANA, el jefe del Ejecutivo ha pedido reivindicar la política útil y que un proyecto político no se base solo en "votar no a todo". "¿De verdad creen que sus electores les votaron para no revalorizar las pensiones o para retirar las ayudas al transporte público? Estas decisiones causan dolor social", ha dicho.

A preguntas sobre si el Gobierno se plantea presentar un decreto con la revalorización de las pensiones para evitar que los pensionistas pierdan su incremento en el mes de febrero, Sánchez se ha limitado a decir que su Ejecutivo "ha hecho su trabajo", y que tienen que ser PP y Junts quiene reconsideren su decisión. "Hay que pedir a esos grupos que abandonen su oposición destructiva, porque causa dolor social. La apelación a la responsabilidad es para el poder Ejecutivo, pero también para el legislativo. Sobre todo para los partidos que no pensaron ayer en el interés general", ha señalado.

El denominado paquete Ómnibus también incluía diversas ayudas para afectados por la DANA que, tras su rechazo, quedan en suspenso. En su visita a Valencia de este jueves, Sánchez sí ha anunciado que el Ejecutivo va a financiar el cien por cien de la reconstrucción de los edificios municipales e infraestructuras de suministro de agua dañada por el temporal, con un presupuesto global estimado de 2.200 millones de euros.