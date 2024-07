Sánchez responde a Page: "La noticia es que apoyara al Gobierno de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que incluye sacar a Cataluña romper la caja de financiación autonómica como ejemplo de diálogo tras "la mayor crisis territorial" de la historia de la democracia provocada por el PP en Cataluña. A la vez, ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que minutos antes había cargado contra el PSOE y Pedro Sánchez por avalar ese acuerdo.

"La noticia es que Emiliano García-Page hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España. Es un magnífico preacuerdo para España y Cataluña y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña. Estoy muy contento y muy feliz", indicaba quitando importancia a lo que el presidente castellano manchego había dicho unos minutos antes.

Emiliano García-Page se ha mostrado este martes convencido de que el PSOE "no va a acabar avalando" la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa comunidad autónoma.

En una declaración institucional y sin preguntas desde el Palacio de Fuensalida, sede del gobierno autonómico, ha dicho que el documento, que solo se conoce por lo que ha dicho ERC y no el propio PSOE según su argumento, no le vincula y no le representa. "No puede prosperar en el Congreso. No lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere".

Page ha asegurado que el problema "no está en ERC, si no en quien deja de lado sus convicciones". "Creo que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que Salvador Illa sea president. No solo me merece todos los respetos y se merece ganar como ha ganado. Eso debiera darle paso a poder gobernar y estoy convencido de que Illa, con tiempo y tranquilidad, desmontaría los montajes del independentismo", ha aseverado.

Eso sí, ha pedido un "esfuerzo entre todos" para que "lo mejor para Cataluña no termine siendo lo peor para el resto de territorios de España", si bien ha pedido hacer posible la investidura de Salvador Illa "sin que el coste, el sacrificio y la resignación la tengan que pagar el resto de territorios de España, y particularmente el PSOE en todos los territorios de España, a quien no se podrá obligar a defender en la calle lo indefendible".