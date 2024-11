Se establece el riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitad Valenciana

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel 3 de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Este nivel, considerado el más extremo, se ha activado debido a la emergencia declarada tras el paso de la DANA, que ha dejado fuertes daños, especialmente en la provincia de Valencia.

Ante este riesgo elevado, las autoridades han prohibido de forma total cualquier tipo de quema agrícola, incluso para aquellos que cuenten con autorizaciones previas. Desde el pasado 15 de octubre, la Generalitat había levantado la prohibición de estas prácticas agrícolas, sin embargo, el estado de alerta por incendios exige ahora una revisión constante de las condiciones de riesgo.

El servicio de emergencias de la Comunitat Valenciana ha informado que el nivel 3 de preemergencia se mantendrá al menos hasta hoy, 5 de noviembre, y mañana, 6 de noviembre, según los datos disponibles en su página web. Aunque no se ha establecido una fecha de finalización para esta alerta, se espera que pueda prolongarse si las condiciones no mejoran y para no sobrecargar a los equipos de emergencia, quienes ya están ocupados en atender las consecuencias del temporal.

Hasta el momento, no se han anunciado cambios en el nivel de preemergencia ni en la prohibición de quemas agrícolas, dejando a la espera a los agricultores y al personal encargado de estas labores.