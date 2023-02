Susanna Griso dice a Tamames cómo puede pasar de comunista a estar con Vox: la réplica se las trae

El economista y político Ramón Tamames, posible candidato de Vox en una moción de censura, ha respondido a Susanna Griso en Espejo Público después de que ésta le plantease cómo ha podido pasar de militar en el Partido Comunista a relacionarse ahora con la formación de Abascal.

"Hay quien no entiende la pirueta política. Voy a repasar, para quienes son más jóvenes, su currículum: ingresó en el Partido Comunista en el franquismo en 1956, luego fue cofundador de IU y más tarde se pasó al CDS de Suárez. Si ahora se suma a la iniciativa de Vox, habrá saltado de un extremo a otro del arco parlamentario", le ha planteado la periodista.

"Eso es como si me dijera usted que tengo muchos libros, naturalmente los he escrito, pero no soy ningún fósil que permanezca del nacimiento a la muerte pensando lo mismo. Darwin cuando llegó a las galápagos se dio cuenta de la evolución de las especies en un largo periodo de tiempo. Yo hubiera sido su mejor muestra porque en una vida he experimentado diferentes actitudes y eso ha sido, yo creo, en provecho de mi propia formación", ha respondido Tamames.

En ese momento ha intervenido Griso: "Pero sabe que usted cuando se definía como comunista eso es casi como un insulto para Vox".

"No señora, no señora, como el propio Carrillo nos dijo cuando nos fuimos del PCE, no éramos comunistas éramos personas que queríamos luchar por las libertades en época de Franco y estuvimos en el PCE que era el partido de lucha. Eso sí es cierto, pero nunca estuvimos ni con la dictadura del proletariado ni con la ciencia del Marxismo Leninismo", ha recodado el político.

"Y en el primer congreso que hubo en libertad se quitó todo eso del PCE y se convirtió en un partido absolutamente demócrata. La pena es que el PCE dentro de IU no respete hoy lo que prometió en el sábado santo del respeto a la bandera, la monarquía parlamentaria y todo lo demás. Ese compromiso lo han echado abajo y a mí me parece poco serio por parte de los amigos de IU", ha rematado.