¿Quién es Ramón Tamames, el exdirigente comunista que Vox quiere para su moción de censura?

Tras saber que Vox trata de articular una segunda moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, su propuesta de que esta la encabezase un candidato independiente -con el que seducir a PP y Cs y que sus 52 diputados no vuelvan a quedarse solos votando en el Hemiciclo- despertó muchas incógnitas. Sobre todo, después de lo ocurrido en la anterior intentona del partido ultra para desbancar al presidente, que forzó a los populares de Pablo Casado a mostrar su cara más dura contra Vox para marcar distancias.

El pasado miércoles, el propio Santiago Abascal confirmó lo que ya habían venido publicando algunos medios, que se había reunido con un expolítico en más de una ocasión y con el que coincidía "en que la situación de España requiere una profunda reflexión de los representantes de la soberanía nacional" y que esa 'reflexión' podría llegar en forma de "la moción de censura prevista en el art. 113 de la Constitución".

¿Quién es la persona a la que Vox quiere darle tal posición de relevancia? Su elegido es un economista de 89 años llamado Ramón Tamames. Pero, ¿quién es realmente este hombre y cuál ha sido su trayectoria política para que Abascal apueste por él?

Un exdirigente del PCE de Carrillo y mano derecha de Tierno Galván

Por extraño que parezca, en términos políticos, la persona con la que está manteniendo contactos el líder de Vox para que sea el rostro que su moción de censura tiene pasado directo con una de las ideologías más denostadas y criticadas por la formación de ultraderecha. Ramón Tamames no solo fue militante del Partido Comunista Español (PCE) desde 1956, fue diputado por Madrid entre 1977 y 1979.

De hecho, el economista entró en el Comité Ejecutivo del PCE un año antes de lograr su escaño en la Cámara Baja. Fue dirigente de la formación que encabezaba Santiago Carrillo, el mismo Santiago Carrillo blanco de críticas de Vox por su supuesta vinculación con lo sucedido en los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, durante la Guerra Civil.

Los comienzos en el marxismo de Tamames se encuentran en las revueltas estudiantiles contra el franquismo. De hecho, según ha publicado El Español, fue a través de otro compañero de protesta de la época y del PCE, con el que incluso llegó a compartir calabozo, como llegó a contactar con Abascal. Se trataría del escritor Fernando Sánchez Dragó.

Ramón Tamames no solo destacó por su presencia en la política nacional, también ocupó un importante cargo en la municipal, concretamente en la capital de España. El economista fue la mano derecha del mítico alcalde madrileño Enrique Tierno Galván. Corría el año 1979 y Tamames lograba su acta de concejal en el Ayuntamiento de la Villa, cargo que compaginó hasta 1981 como primer teniente de alcalde.

De ver nacer IU a irse con la CDS de Suárez

El Partido Comunista no fue la última parada de Tamames en la izquierda española, ni mucho menos. En mayo de 1981 se marcha, pero regresa a la política en diciembre de 1984 para fundar la Federación Progresista, una formación que participó al año siguiente en la creación de la actual Izquierda Unida -que integra a su vez el PCE-. No duró mucho. La FP de Tamames dejó el paraguas de IU en 1987.

No obstante, el gran giro político que dio Tamames a su carrera lo protagonizó en 1989, todavía siendo diputado con el escaño conseguido con la FP -sí, la formación que dos años antes había roto con IU-. En ese momento, abandonó la dirección de la Federación Progresista y se marchó a un nuevo partido, el moderado Centro Democrático Social (CDS) de Adolfo Suárez.

El CDS era, a su vez, el heredero de la Unión de Centro Democrático (UCD) con la que Suárez se convirtió en el primer presidente de la democracia española. La UCD fue clave en la Transición, pero cuando el CDS se presentó a las elecciones de 1986 obtuvo 1.800.000 votos y 19 escaños, claramente insuficientes ante los resultados del PSOE de Felipe González y la Coalición Popular en la que iba la Alianza Popular -germen del PP- del exministro franquista Manuel Fraga.

Una de las claves del aguante del CDS fue la incorporación de diputados llegados de otras formaciones, como el caso de Tamames. Éste vino desde el espectro de la izquierda del PCE, pero de 19 pasaron a 23 escaños con desembarcos como los de la escritora Pilar Sarradullana (Partido Demócrata Popular) o José Ramón Lasuén (ex de UCD y de Alianza Popular).

Sin embargo, Tamames tampoco duró mucho en las filas centristas. Al poco tiempo decidió abandonar la política para entrar en el mundo de los negocios, un paso que tampoco fue muy sorprendente, puesto que su postura en materia de pensamiento económico fue variando desde su última etapa como número dos de Tierno Galván. Comenzó un viraje hacia postulados más moderados.

¿Por qué Tamames gusta a Abascal?

En una entrevista con Las Provincias en 2013, Tamemes dio pistas sobre su postura en diversos aspectos, pero se detuvo más en lo económico, para desterrar cualquier idea de que habría coqueteado con ideas como nacionalizar medios de producción o promover un cambio político que supusiese una revolución comunista clásica con la imposición de la dictadura del proletariado.

"En temas internacionales y ecológicos, mi postura no ha variado nada. En lo económico, sí, aunque nunca estuve por la nacionalización de los medios de producción ni la dictadura del proletariado", aseguró el economista en dicha entrevista. "Yo estaba en el PCE porque había que promover una Constitución democrática. Había leído más de Marx que la mayoría de mis compañeros, pero no estaba por el marxismo-leninismo", justificó, explicando que "luego, en estos años, he descubierto que el capitalismo es un gato de siete vidas que parece aguantarlo todo".

Cuando Vox anunció que sopesaba presentar una segunda moción de censura contra Sánchez desde la formación remarcaron que el candidato debía cumplir con tres requisitos. Tenía que ser una persona independiente, que contase con experiencia de gobierno y que se comprometiese a la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Precisamente, Ramón Tamames ha demostrado Además, cuenta con un reconocido prestigio como economista con la publicación de obras como Estructura económica de España (1960), Los monopolios en España (1967), La República. La era de Franco (1973),9 Diccionario de economía y finanzas (1988), La Unión Europea y el Euro (1997) o El siglo de China (2007).

Mas no solo eso, en 2012 fue elegido miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es premio nacional de Economía y Medio Ambiente (2003). Además de otras publicaciones, Tamames fue colaborador de algunos medios de comunicación como El País, El Mundo, ABC o Diario 16.