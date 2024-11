Teresa Ribera, ante su 'examen': "El resto del mundo no nos espera, la UE no se puede quedar atrás"

Teresa Ribera, ante el examen del Parlamento Europeo para llegar a la Comisión. La actual vicepresidenta tercera del Gobierno español y candidata a ser parte destacada del renovado 'Gobierno Von der Leyen' en Bruselas se ha enfrentado este martes al juicio político de Estrasburgo en un discurso y posterior sesión de preguntas para comprobar su 'idoneidad' para el cargo.

En una primera intervención en español, inglés y francés, Ribera ha comenzado dedicando palabras de cariño y recuerdo a las víctimas de la DANA, cuestión sobre la que ha tenido que volver ante las preguntas y críticas de eurodiputados de derechas.

"Fenómenos meteorológicos extremos como el vivido en Valencia serán cada vez más frecuentes, por eso es clave observar el clima, descarbonizar, pero también reforzar los sistemas de alerta y prevención", ha planteado a modo de declaración de intenciones ante el 'tribunal' y los numerosos eurodiputados presentes.

La sesión llega en pleno intento del PP y también de Vox de boicotear la candidatura de la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo, es que el nombramiento no se produzca antes de que Ribera comparezca en el Congreso de los Diputados para evaluar su responsabilidad en la gestión de la tragedia de Valencia y otras provincias.

Para la política Española, la renuncia a los combustibles fósiles "es un camino irrenunciable", sobre el que "debemos hacer más y mejor", defendiendo el papel clave de la "transición verde y digital" en el futuro de Europa.

A juicio de Teresa Ribera, "en un contexto de inestabilidad geopolítica y grandes cambios como el actual debemos reafirmar nuestra autonomía estratégica".

Así, ha llamado a "no dejarnos chantajear" en materia energética, advirtiendo de que "el resto del mundo no nos espera, usemos nuestras capacidades porque no podemos permitirnos el lujo de quedarnos atrás ni dejar a nadie atrás"

En un tono más positivo, antes de desencuentros sonados como con Jorge Buxadé (Vox), Ribera ha querido cerrar asegurando que "no son tiempos fáciles, pero los ha habido peores", ya que si bien "no podemos adivinar el mañana, sí podemos trabajar hoy por su mejor versión".