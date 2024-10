Teresa Ribera supera el primer examen europeo a pesar del 'no' del PP español

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pasado el primer filtro del Parlamento Europeo para poder acceder a la vicepresidencia de la Comisión Europea. Eso sí, lo ha hecho con el voto en contra del PP español en la Eurocámara.

La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) ha validado sin pegas la declaración de bienes de la aspirante española así como de otros 25 nominados, que ahora tendrán que acudir a las comisiones correspondientes a las materias que engloban sus carteras.

Se trata de un trámite que se daba por hecho gracias a los votos del PPE, los socialdemócratas y los liberales de la que se han desmarcado los eurodiputados del PP español. De esta forma, el PP que lidera en Europa Dolors Montserrat se ha sumado al voto de Patriotas por Europa, el grupo de Vox, que también ha votad que no.

No es la primera vez que el PP boicotea a la española. Antes de este proceso en el que se examina la declaración de bienes y actividades de los candidatos, los populares trataron de frenar que sea una persona española la que ostente las cuestiones de medio ambiente y competencia. De hecho, apuntaron al puesto de su marido, Mariano Bacigalupo, en la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). No obstante, el PP europeo no hizo caso a las declaraciones de sus compañeros españoles y continuarán con el proceso ya que eliminar una candidatura acabaría provocando cambios en las mayorías.