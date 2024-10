¿Tienen protocolos los partidos políticos ante casos como el de Errejón?

A las 14:33 horas de este jueves, Íñigo Errejón presentaba su dimisión y salida de la política activa. Una carta, de siete párrafos, cargada de eufemismos y que ocultaba el motivo real de la dimisión: una cascada de testimonios por actitudes machistas contra él y que, a lo largo de la tarde, se materializaban en una denuncia ante la Policía de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá que, según el cuerpo armado, podría contener hasta tres supuestos delitos de índole sexual.

Una cuestión que ha llevado a muchos a cuestionarse si realmente los partidos políticos tienen mecanismos internos para, más allá de la vía judicial, poder atender a las víctimas ante comportamientos inadecuados que se dan dentro de las diferentes organizaciones.

A pesar de que en 2019 no existían protocolos en ninguno de los principales partidos con más representación en el Congreso -PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos - aunque los dos partidos de la izquierda preparaban y trabajaban en ellos.

El de los socialistas, disponible en la web del partido, y bautizado como "Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso del PSOE" establece, según el mismo, un sistema detallado para prevenir, detectar y abordar no solo de situaciones de acoso sexual sino también otras cuestiones por razón de sexo, psicológico, o discriminatorio en el ámbito laboral.

Entre sus aspectos principales, se destacan las acciones preventivas, incluyendo formación y campañas de sensibilización para todo el persona y diferencia con mucha precisión los tipos de acoso, estableciendo un proceso de denuncia confidencial y un procedimiento de investigación riguroso a través de una Comisión Instructora dentro del partido compuesta por tres personas expertas en la materia. Además, se garantiza la confidencialidad de los implicados.

También contemplan medidas disciplinarias para los responsables de acoso y garantías de apoyo y protección para las víctimas, incluidas acciones preventivas y correctoras así como la posibilidad de reubicación laboral para evitar contacto entre la víctima y el acosador.

Lo mismo ocurre con otros partidos como Más Madrid, que directamente lo incluye como un anexo dentro de sus estatutos. En el protocolo también se definen las conductas consideradas como acoso, que incluyen el acoso sexual, el acoso por razón de sex, y el acoso por orientación e identidad de género. Además, su ámbito de aplicación afecta a todas las personas involucradas en Más Madrid, incluidas afiliadas, inscritas, colaboradores, dirigentes, cargos electos, y personal contratado que trabaja para la organización madrileña.

Por resumir su extenso contenido, el procedimiento, que prioriza la confidencialidad, se activa mediante una denuncia ante el Comité de Código Ético y Estatutos. Una vez recibida, se nombra un asesor confidencial encargado de la investigación y apoyo a la víctima, quien debe resolver en un plazo de siete días. Si procede, se establece un procedimiento disciplinario llevado por la Comisión Instructora de Igualdad, que evalúa la situación y propone sanciones leves, graves o muy graves, dependiendo de la conducta. También se permite a la víctima realizar todo el proceso con una persona de confianza que sirva de apoyo emocional.

En el suyo, Podemos incluye medidas de confidencialidad, respeto a los derechos de las partes, y prohíbe represalias contra denunciantes. Los procedimientos para abordar quejas pueden ser informales (para faltas leves) o formales (para sanciones graves), y contempla la posibilidad de intervención externa en casos complejos.

El PP, según ha confirmado Cuca Gamarra en La Mirada Crítica este viernes, el PP aprobó un protocolo similar contra el acoso, como "consecuencia" de la ley del solo sí es sí, y Vox, por obligación legal, tiene otro. Sumar todavía no lo había implementado.

Según ha desvelado este sábado la secretaria de feminismos de Sumar, Amanda Andrades, se ha reconocido que los protocolos internos en la materia no estaban implementados y en marcha debido al proceso de poner en marcha Movimiento Sumar y las elecciones. Es decir, que esos "mecanismos internos que han fallado" dentro de Sumar y con el que pedían perdón, no pudieron actuar porque, directamente, no existen.

¿Los que sí están en marcha funcionan?

Pues sí y no. Noa Presas, diputada del BNG en el parlamento gallego y responsable de responsable de acción feminista del partido, explica en declaraciones a este medio que la existencia de un protocolo no tiene por qué servir para una casuística concreta como podría ser el de Errejón.

"Entiendo que las organizaciones nos tenemos que dotar de protocolos que quizás no siempre pueden responder a una circunstancia concreta. Yo desconozco cuáles fueron las que rodearon en sí este este caso, pero nosotros en concreto en los últimos años hemos hecho una reflexión desde dentro de de la organización a raíz de conocer en entornos sociales en la propia organización, en otros movimientos, en distintos casos y ver la necesidad de tener algún tipo de pautas de actuación", explica.

"En la Asamblea Nacional que tuvimos hace dos años, la de 2021, hicimos una tesis bastante completa de cómo ir hacia una organización más feminista previendo acciones formativas, pautas para los propios y las propias responsables comarcales, etcétera, incorporamos también un protocolo concreto de actuación en casos de de violencia machista para tener un mecanismo para que posibles víctimas pudieran denunciar no judicialmente, sino ante la organización, que habían sido víctimas de de alguna cuestión de este tipo para brindar ayuda a la víctima y acompañamiento y para tener un procedimiento dirigido por la Comisión de de Garantías y actuar", explica poniendo como ejemplo que en la confección de listas de las elecciones muncipales de 2023 no se incluyó a una persona en la lista por tener consigo acusaciones "graves".

"Nosotros asumimos que el machismo está en toda la sociedad y también en las organizaciones políticas. Quizás los protocolos no siempre han funcionado, pero lo que tenemos que tener siempre un mensaje de cara a las mujeres de que si la organización tiene conocimiento de algún tipo de circunstancias o de hechos, actuar o hablar en los órganos comarcales o en los organismos nacionales para tomar medidas", explica haciendo que es algo que en el BNG han hecho "siempre" cuando se les ha comunicado.

De hecho, su protocolo se centra en poder actuar con rapidez y efectividad en situaciones de agresión machista, ofreciendo principalmente apoyo y protección a las víctimas, independientemente de cualquier proceso judicial paralelo que estas decidan iniciar.

Entre sus disposiciones, el protocolo promueve la difusión de sus directrices a cada militante y en las asambleas del BNG. Durante el proceso, y como ocurre en el de Más Madrid, la víctima puede solicitar acompañamiento de una persona de confianza y se contemplan acceso a servicios de apoyo psicológico, jurídico y social. En los casos en que se aprueba el expediente disciplinario, el órgano instructor redacta una propuesta de sanción que es elevada a la Ejecutiva Nacional y al Consejo Nacional, quienes decidirán la resolución final.

"El machismo está en todos los lados nadie, ninguna organización política es libre de que pueda pasar cualquier hecho grave en su propia organización. Es importante que las personas puedan llamar a varias puertas tanto a nivel local, como comarcal, como también a nivel gallego", comenta Presas al otro lado del teléfono.

De hecho, señala el machismo que hay en la política y la importancia de hacer autocrítica. "Somos muy conscientes de que tenemos que hacer autocrítica porque la participación mayoritaria sigue siendo la de los hombres, hay mucho por mucho por hacer. Nosotros estamos en ello porque revisamos cuestiones para mejorar las dinámicas internas y el protocolo específico contra la violencia machista", comenta.

¿Se conocían las agresiones que reconoce Errejón?

Sumar estaba al tanto de las denuncias anónimas en redes sociales que señalaban a Íñigo Errejón por comportamientos machistas desde junio de 2023, según revelaron fuentes de la formación a EFE. Esto significa que las acusaciones ya circulaban antes de las elecciones generales del 23 de julio del año pasado. Sin embargo, no ha sido hasta la reciente dimisión de Errejón cuando diversas figuras de la coalición han comenzado a manifestar sus impresiones, mostrando tanto sorpresa como conocimiento previo de las acusaciones.

Desde Más Madrid hay fuentes que explican a EFE que su órgano de dirección se reunió tras conocer esta denuncia, en la noche del lunes, y se pusieron después en contacto con el propio Errejón, que les confirmó los hechos. Fue entonces cuando pidieron a Sumar que le exigiera el acta.

Otras fuentes del partido que fundó Errejón junto a Manuela Carmena señalan que el hasta ahora diputado de Sumar llevaba años acumulando "dinamita debajo de él" y reconocen que si esto se llega a saber a pocos meses de unas elecciones "les hubiera matado".

En este contexto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido en X que no han sabido "hacer lo suficiente" aparte de expresar su profundo pesar, preocupación y apoyo a las víctimas.