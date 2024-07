Toscano (Vox) llama "filoetarra" al delegado del Gobierno en Madrid y el presidente del Pleno, del PP, lo acepta

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano ha llamado "filoetarra" al delegado del Gobierno, Francisco Martín, pero el presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul (PP), ha rechazado llamar al orden a la edil, a pesar de haberlo pedido expresamente la portavoz socialista, Reyes Maroto.

Durante su intervención en el Pleno, Toscano ha calificado de "filoetarra" a Martín para después, una vez que ha conocido que no iba a ser llamada al orden, reiterar sus palabras. "Su afinidad con Bildu la expresó el propio delegado del Gobierno en Madrid", ha declarado.

Maroto ha pedido la palabra por una cuestión de orden, el exabrupto de Toscano, pidiendo a la Presidencia del Pleno que se retire del acta del Pleno el insulto al Delegado del Gobierno. "Eso no se puede hacer en el Ayuntamiento de Madrid, no se puede retirar. Lo que está en el acta, está en el acta", ha contestado el presidente.

Ante esto, Maroto ha pedido a Fanjul que llamara al orden a Toscano, en aplicación del Reglamento Orgánico del Pleno, artículo 79 A. "Ya he escuchado que me ha leído usted el reglamento, se lo agradezco mucho. No voy a llamar al orden a la señora Toscano", ha zanjado Borja Fanjul.

Fanjul "no ha estado a la altura"

En declaraciones a la prensa desde los pasillos de Cibeles, Reyes Maroto ha lamentado el "bochorno" que se vive en estas sesiones por culpa de "PP y Vox" cuando "ni se habla de Madrid" dado que se utiliza este foro "para confrontar con el Gobierno de España".

Maroto ha acusado a Fanjul de "no haber estado a la altura". "Es un sectarismo el que estamos viendo en este mandato por parte del presidente del Pleno, que sí que levanta la voz cuando hace pocas semanas se utilizó la palabra 'nazi' pero, en cambio, guarda silencio cuando a una institución se le llama 'filoetarra'", ha lamentado.

"Me parece que esto no es lo que merecen los madrileños, es un insulto al trabajo que hacemos los políticos cada día, los políticos que somos servidores públicos y de nuevo el sectarismo y el fango vuelve a ser la señal de identidad del PP? y de Vox, que se unen para confrontar con un gobierno que lo que hace es trabajar por el país y seguir adelante", ha terminado.