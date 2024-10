Tudanca: "El PSOE me ofreció irme de eurodiputado para tener la vía expedita"

Sigue la brecha entre la dirección nacional del PSOE y la dirección del PSOE de Castilla y León. "No ha habido ninguna comunicación ni secretario general ni secretario de organización. Me sorprende que no haya habido llamada porque no acostumbro a hacer entrevistas en clave orgánica. Lo he intentado hacer por las buenas, en privado, la última hace tres o cuatro meses con el secretario de organización y hace un mes con el secretario general"; ha indicado Luis Tudanca, secretario general de la federación en Onda Cero defendiendo que el 80% de la dirección del partido avaló celebrar las primarias.

"Fíjense que yo no he anunciado que quisiera presentarme de nuevo. Lo hago cuando toda y estaba esperando a anunciar mi decisión a favor o en contra. A mí me ofrecieron un puesto en la lista de eurodiputados, era la salida más fácil y así se quedaba la vía expedita", ha desvelado sobre los movimientos en los que empezó a ver los movimientos para desplazarle.

"Mi compromiso estaba y está aquí. El proyecto que llevamos poniendo en marcha diez años y que acabara con la resignación continuara con o sin mí pero que hayan sido los militantes los que decidan. No entiendo el por qué de estas filtraciones y las maniobras y así se lo dije con toda honestidad. Se lo he dicho mil veces por las buenas y me he encontrado con esta respuesta", explicaba sobre una conversación que tuvo con Santos Cerdán hace tres o cuatro meses en los que le expuso que llevaba un año aguantando filtraciones.

De hecho, sitúa en el entorno de Cerdán la cuestión de las filtraciones. "En las crónicas y los entrecomillados se puede encontrar", explicaba al respecto. "Esta forma de desestabilizar ha pasado en Madrid, con Andalucía, con Aragón", añadía sobre otros procesos.

"El partido y el Gobierno está en un momento de extrema dificultad como para no remar en la misma dirección. Este año, callado, me he puesto a hacer frente a un Gobierno de derecha y extrema derecha, el primero que se puso en España, contra un protocolo antiaborto, contra las leyes que invisibilizaban al colectivo LGTBI, los recortes en sanidad. Me he dedicado a trabajar y hacer política. Y ellos, en los últimos tiempos, y esto me duele especialmente, valerse de lo que denominan fachosfera o pseudomedios para lanzar ataques personales que, claro, si lo hacen desde la derecha es doloroso, pero si lo hacen compañeros de partido contra otros compañeros de partido es mucho más grave", denunciaba poniendo como ejemplo que en diversos medios de comunicación se publique que Tudanca viva en Navarra y viaje todos los días ya que su pareja vive en Pamplona.

"Si todos los mensajes a nivel nacional son que desde Ferraz se querían cambiar, revitalizar no se sabe cuantos cargos territoriales. Yo luché mucho con Pedro Sánchez en 2014 para que los cargos territoriales no lo decidieran dos en un despacho sino que lo hicieran los militantes del partido", explicaba al respecto.

Aun así, no ha querido responsabilizar directamente a Santos Cerdán: "Yo hablo del entorno del secretario de organización porque no sé si el secretario de organización está al tanto de todo lo que hacen algunos. No me pongo en la tesitura de pensar que el presidente y el secretario general avala alguna de las cosas que están pasando".

"Mi impresión directa es que hace dos años cuando yo mismo dudé si quedarme el propio presidente del Gobierno me pidió que me quedara. El secretario de organización me dijo hace cuatro meses que si decidía quedarme tendría todo el apoyo. Como procuro decir lo mismo en privado que en público puedo seguir diciéndolo", desvelaba sobre la conversación que mantuvo hace unos meses con Santos Cerdán.