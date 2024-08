Un especialista en leyes invoca a Gibraltar cuando se le pregunta sobre el 'intento' de Marruecos de recuperar Ceuta

Antonio Sempere/Europa Press via Getty Images

En la antigua leyenda griega y romana, las Columnas de Hércules —que marcaban el límite del mundo conocido— eran poderosas columnas que se erguían a ambos lados del estrecho donde el Mediterráneo se une con el Atlántico. Una estaba en el Peñón de Gibraltar, una porción de territorio británico junto a la España peninsular, y la otra en Ceuta, un prominente saliente de la costa norteafricana.

La importancia que tiene la ubicación geográfica en la que se encuentra Gibraltar ha propiciado que, desde el siglo XVIII, España y Reino Unido caigan en constantes disputas por su control y soberanía. Muy cerca del Peñón se encuentran Ceuta y Melilla, dos ciudades que pertenecen a España desde hace más de 500 años, pero que Marruecos ha estado reivindicando como suyas prácticamente desde que consiguió su independencia en 1956.

¿Qué diferencias y parecidos hay en la situación política de estos territorios? El profesor e investigador de leyes internacionales, Jamie Trinidad, ha explicado en un artículo publicado en The New European, que la soberanía española sobre Ceuta o Melilla es más fácil de mantener puesto que en estos territorios hay una imagen positiva de Europa y de la pertenencia a la UE. Algo que no ocurre en el caso de los gibraltareños, pese a que la mayoría apoyó permanecer dentro de la Unión Europea en el referéndum de 2016.

Trinidad, al igual que otros expertos, considera en todo caso que para Marruecos es mucho más valioso que Ceuta siga perteneciendo a España como una medida de presión para nuestro país, sobre todo en la cuestión migratoria. El país vecino ha sido acusado en estos últimos años de controlar los flujos de migración hacia España como moneda de cambio para obtener beneficios financieros y políticos.

Se calcula que Marruecos ha recibido 13.000 millones de euros de la Unión Europea desde 2007 a 2021 en fondos de desarrollo a cambio de estrictos controles fronterizos.