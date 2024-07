Un micro abierto le juega una mala pasada a Urtasun: "Es una hostia para el Gobierno"

Pensaban que nadie les escuchaba, pero la cámara que graba las ruedas de prensa en el patio del Congreso estaba grabando y el micrófono abierto. Es así como se captó una conversación entre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro cuando se supo que Junts votaría que no al techo de gasto.

En las imágenes puede verse cómo Urtasun explica a Álvaro que no comprende lo que ha sucedido, el no de Junts: "No lo entiendo. Me ha dicho María Jesús [Montero] esta mañana que lo tenían atado". "Bolaños se ha enterado de que, esto entre nosotros, se ha enterado de que no en la reunión con Miriam en la que estábamos", dice Urtasun para zanjar con un "nos hemos quedado de piedra".

Y sigue: "Me he quedado de piedra porque en el Consejo de Ministros nos han dicho que lo tenían atado, y después resulta que no". La conversación concluye con un análisis del ministro de lo que supone el rechazo de los de Puigdemont: "Es una hostia para la legislatura".