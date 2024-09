Un nuevo asentamiento causa revuelo en Ibiza: "Ahora sí que nos vais a llamar okupas"

German Lama/Europa Press via Getty Images

Son los antiguos inquilinos de Can Rova, un terreno cercano que les alquilaba un particular de manera ilegal y para el que el Gobierno palear estudia ya sanciones. Los habitantes de aquel asentamiento, desalojado hace más de un mes, se han visto obligados a buscar otro emplazamiento en el que poder vivir. Y lo han encontrado cerca del anterior, también de un particular aunque por ahora nadie les ha dicho de irse.

Decenas de personas, cuenta El Periódico de Ibiza y Formentera, se ven obligadas a malvivir así ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en las Islas.

Tal y como detalla el medio, son conscientes de que están en un terreno privado por el que no pagan arrendamiento. Richard, a quien han escogido como portavoz, ha ironizado con que "ahora sí nos pueden llamar okupas". Lo dice porque antes sí pagaban un alquiler por el asentamiento aunque fuera ilegal.

Richard ha explicado, además, que han solicitado ayuda a las autoridades tanto locales como insulares aunque por ahora sin respuesta. Sí han recibido las visitas de la Policía, pero únicamente "para cerciorarse de la situación y tomar notas".

Los vecinos de la zona, por ahora, se debaten entre dos opiniones, los que están acostumbrados a estos asentamientos y entienden que están motivados por la crisis de la vivienda, y quienes comienzan a temer que los asentamientos sean aún más grandes.